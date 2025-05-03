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Жильё в Municipal Unit of Megara, Греция

дома
21
22 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$180,072
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Таунхаус 8 комнат в Влихада, Греция
Таунхаус 8 комнат
Влихада, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 218 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$626,246
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Grekodom Development
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Вилла в Кинета, Греция
Вилла
Кинета, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
$606,634
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$605,371
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,84 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 182 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$287,029
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Влихада, Греция
Коттедж 1 комната
Влихада, Греция
Число комнат 1
Площадь 670 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж в районе Неа Перамос, Аттика. Площадь здания составляет 670 кв.м. Первый э…
$1,56 млн
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$147,487
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью в 320 кв.мв городке Кинета, который находится в западно…
$251,449
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Вилла 2 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Вилла 2 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из одно…
$1,95 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
$521,872
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$730,620
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Площадь 182 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в прибрежном поселке в Аттике. Площадь трехэтажного дома составляет 182 к…
$212,334
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Вилла 6 комнат в Municipality of Megara, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,38 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$198,311
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$313,123
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Вилла 5 комнат в Municipality of Megara, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,73 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 95 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
$187,874
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,62 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$229,624
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 3
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 215 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается вид на мо…
$2,40 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$281,811
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Megara, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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