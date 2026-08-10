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Жилье в Кератее, Греция

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дома
11
13 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Кератея, Греция
Квартира 2 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- East Attica: Keratea 90 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathrooms…
$244,727
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,42 млн
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 3
Площадь 330 м²
-------------------------- Оазис роскоши и спокойствия в сердце Анавиоса Добро пож…
$826,496
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Grekodom Development
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TekceTekce
Таунхаус в Кератея, Греция
Таунхаус
Кератея, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$354,213
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Grekodom Development
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 7
Площадь 600 м²
-------------------------- Оазис роскоши в восточных пригородах Афин Добро пожалов…
$3,09 млн
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Таунхаус в Кератея, Греция
Таунхаус
Кератея, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$306,984
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Кератея, Греция
Коттедж 2 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$684,811
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Площадь 347 м²
🏡 Роскошный каменный дом площадью 347 кв. м с панорамным видом – Кератеа Сакка В тих…
$1,24 млн
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Коттедж 6 спален в Кератея, Греция
Коттедж 6 спален
Кератея, Греция
Количество спален 6
Площадь 190 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$560,837
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Площадь 600 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Подвал состоит из 2 спальных комнат, о…
$1,54 млн
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Квартира 2 спальни в Кератея, Греция
Квартира 2 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Продается квартира площадью 112 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$336,502
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Коттедж 4 спальни в Кератея, Греция
Коттедж 4 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$590,354
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Коттедж 5 спален в Кератея, Греция
Коттедж 5 спален
Кератея, Греция
Количество спален 5
Площадь 464 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 464 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$944,567
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