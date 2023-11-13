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Жильё в Кератея, Греция

дома
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8 объектов найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кератея, Греция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кератея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современный, 2х этажный дом с хорошим ремонтом и окнами ПВХ, просторной террасой и большим б…
€450,000
Дом 3 спальни с Spalni в Kouvaras, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Kouvaras, Греция
Количество спален 3
Площадь 276 м²
Код недвижимости: 1462 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, Дом общей площадью 276 кв.м, 2 уровня в Кувара…
€250,000
Вилла 6 спален с furnishings в Кератея, Греция
Вилла 6 спален с furnishings
Кератея, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,20 млн
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Kouvaras, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Kouvaras, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€300,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Кератея, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Кератея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€155,000
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings в Kouvaras, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с furnishings
Kouvaras, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 464 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 464 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€800,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Кератея, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Кератея, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
€440,000
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Кератея, Греция
Коттедж 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Кератея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€580,000
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