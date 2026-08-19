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Жилье в Municipal Unit of Troizinia, Греция

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квартиры
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дома
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46 объектов найдено
Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 384 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,60 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 340 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Вилла состоит из Из окон открывает…
$1,13 млн
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$194,817
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Квартира 2 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$348,309
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$465,952
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$330,598
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TekceTekce
Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 409 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 409 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одного санузла, 2 кл…
$2,10 млн
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Коттедж в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 94 м²
Недостроенный коттедж расположен в районе Анависос
$118,071
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Коттедж 7 спален в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 7
Площадь 342 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$649,390
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Таунхаус в Галатас, Греция
Таунхаус
Галатас, Греция
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Продается таунхаус площадью 116 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$271,563
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$557,294
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Коттедж 5 спален в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$594,088
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,30 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 255 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$944,567
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Коттедж 5 спален в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 217 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 217 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,36 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
$1,48 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$495,898
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Продается таунхаус площадью 50 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
$212,528
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаус площадью 98 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
$236,142
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$425,055
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 210 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,56 млн
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Продается таунхаус площадью 93 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж …
$401,441
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Квартира 4 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается квартира площадью 175 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$684,811
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$188,913
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Квартира 1 спальня в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Продается квартира площадью 51 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$247,949
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Коттедж в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 325 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 325 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$2,11 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$779,268
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$1,65 млн
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Коттедж 5 спален в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,15 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 436 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$613,968
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Troizinia, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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