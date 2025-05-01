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Жильё в Municipal Unit of Keratea, Греция

Кератея
4
19 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Кератея, Греция
Квартира 2 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- East Attica: Keratea 90 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathrooms…
$237,750
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной…
$229,624
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Коттедж 3 комнаты в Кератея, Греция
Коттедж 3 комнаты
Кератея, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$605,371
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Вилла 6 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Оазис роскоши и спокойствия в сердце Анавиоса Добро пожаловать в …
$699,979
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Вилла 8 комнат в Кератея, Греция
Вилла 8 комнат
Кератея, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,31 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
$175,349
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$495,778
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$402,318
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Коттедж 7 комнат в Кератея, Греция
Коттедж 7 комнат
Кератея, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$459,247
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$302,686
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Вилла 8 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,09 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$547,965
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$183,965
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Квартира 1 комната в Municipality of Lavreotiki, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 320 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы
$480,122
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Коттедж 1 комната в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж находится в районе Панорама …
$145,281
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Вилла 9 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Оазис роскоши в восточных пригородах Афин Добро пожаловать в недв…
$2,86 млн
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$417,497
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Вилла 14 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 14
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Оазис спокойствия и роскоши в сердце Анави́ссоса Добро пожаловать в недвижимость, которая со…
$4,91 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 кладовых…
$730,620
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Типы недвижимости в Municipal Unit of Keratea

дома

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Keratea, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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