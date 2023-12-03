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Жильё в Municipality of Palaio Faliro, Греция

3 объекта найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3
Studio apartment for sale in Palio Faliro area. This studio could be rented for 450 euros pe…
€115,000
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
One-bedroom apartment in Southern Athens in Kallithea area. Renovated in 2013, 30 sqm on the…
€145,000
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Domain Estate
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Дом 2 спальни в Municipality of Palaio Faliro, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Продаются шикарные апартаменты в туристическом районе Греции — Палео Фалиро всего в двух мин…
€280,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Municipality of Palaio Faliro, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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