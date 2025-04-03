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Жильё в Municipality of Agios Dimitrios, Греция

3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 5
Малоэтажная резиденция недалеко от центра Афин, Агиос Димитриос, Греция Предлагаются апарта…
$326,607
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Дом 4 комнаты в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Дом 4 комнаты
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается здание 1980 года постройки. Здание состоит из подвала в 170 кв.м с отдельным входо…
$551,969
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Квартира 1 комната в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Число комнат 1
Площадь 820 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 820 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
$2,19 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Agios Dimitrios, Греция

с террасой
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов