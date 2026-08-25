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Жилье в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

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Vari Municipal Unit
58
161 объект найдено
Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Premium Premium
Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Прекрасно отремонтированный пентхаус площадью 85 кв.м. на 4-м этаже, предлагающий потрясающи…
$635 713
НДС
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/5
Продаётся полностью готовая к заселению квартира, расположенная на третьем этаже нового жило…
$787 608
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Vista Estate
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Квартира 5 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Продается дуплекс площадью 280 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
$1,59 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 57 м²
Продается квартира площадью 57 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$382 759
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 240 м²
Таунхаус расположен на первом (70 кв.м.) и втором (170 кв.м.) этажах, имеет в исключительном…
$1,24 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Продаётся дуплекс, этаж: 4, район: Вула. Площадь объекта: 141,02 кв. м. Дом состоит из: 3…
$1,52 млн
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TekceTekce
Коттедж 5 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 480 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,27 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 250 м²
Предлагаем Вашему вниманию элитные таунхаусы в одном из самых престижных районов на юге Аф…
$1,95 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 289 м²
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
$968 181
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$360 116
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается квартира площадью 122 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,01 млн
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Grekodom Development
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Коттедж в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 100 м²
✨ Дом 100 кв.м. на участке 165 кв.м. – Асирматос, Алиантос (Вари – Варкиза) В привилегир…
$277 467
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Voula South Nea Kalymnos area, under construction maisonette 215 sq.m. 3 levels (basement-gr…
$1,45 млн
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Многоуровневые квартиры 6 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Многоуровневая Квартира на продажу, этаж: 4, 5, 6 (3 уровня), в районе: Glyfada. Площадь …
$2,11 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 236 м²
Продается великолепный таунхаус в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состоит из дв…
$1,12 млн
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Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$668 400
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,18 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. У объекта…
$1,03 млн
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Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 104 м²
Этаж 2/3
Эта полностью отремонтированная квартира площадью 104 кв.м. расположена на 2-м этаже в тихом…
$629 270
НДС
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Voula Private Residences Эксклюзивная квартира на первом этаже с частным бассейном Рас…
$2,88 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Продается таунхаус площадью 96 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$708 425
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$673 004
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Voula south of Athens Politia area (10; on foot from the center), apartment of 140 sq.m. 2nd…
$1,05 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,42 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 217 м²
Продается таунхаус площадью 217 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,01 млн
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Квартира 5 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Property Code: HPS4432 - Maisonette FOR SALE in Voula Exochi for € 850.000 . This 260.00 sq…
$980 415
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$1,06 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 0 уровнях.…
$2,34 млн
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$354 213
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Коттедж 7 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 7
Площадь 480 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$3,54 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

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Параметры недвижимости в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

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