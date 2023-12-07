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  4. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni

Жильё в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

Vari Municipal Unit
45
Vouliagmeni Municipal Unit
20
121 объект найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кабельным телевидением, элитную в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кабельным телевидением, элитную
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Varkiza south of Athens, in an excellent location in the center of the municipality, apartme…
€273,000
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Квартира 5 спален в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Код недвижимости: HPS4432 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Вари - Центр Варкиза за 850 000 евро. Это 2…
€850,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 620 м²
Количество этажей 1
Вилла расположена в районе Вула
€4,50 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Voula south Nea Kalymnos area, under construction maisonette 115 sq.m. 2 levels (ground floo…
€690,000
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Voula South Nea Kalymnos area, under construction maisonette 215 sq.m. 3 levels (basement-gr…
€1,15 млн
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Voula south of Athens Nea Kalymnos area: under construction maisonette 184 sq.m. 3rd-4th flo…
€1,17 млн
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Квартира 2 спальни с балконом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с балконом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2
🏡 Check out this cozy 71 sq.m property in Athens Riviera! 🌅 Located on the second floor o…
€280,000
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Vari south of Athens Corby area, independent maisonette 251 sq.m. in excellent condition due…
€760,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€3,70 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€690,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
€1,000,000
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Коттедж 5 спален с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж -1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 100 sq.m. 4th flo…
€500,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 70 sq.m. 4th floo…
€350,000
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€435,000
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 155 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€985,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Varkiza south of Athens, Asirmatos Varis area, newly built maisonette of 192 sq.m. building …
€750,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€3,00 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Площадь 104 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция Предлагаются апартаменты с террасами и садами…
€455,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с теплыми полами, с Pool в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с теплыми полами, с Pool
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция Предлагаются квартиры с помещениями для х…
€370,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€1,75 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс в Вуле, Греция Предлагаются апартаменты с террасами. Трехуровневые апа…
€1,80 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция Предлагаются квартиры с…
€1,05 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Площадь 173 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция Предлагаются квартиры с балконами и пар…
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция Резиденция располагае…
€1,000,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 483 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 483 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
€1,60 млн
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Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
€2,08 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Этаж 5/1
Продается дуплекс площадью 179 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
€2,63 млн
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Квартира 2 спальни с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€1,26 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€3,05 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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