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Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
Жильё в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Vari Municipal Unit
45
Vouliagmeni Municipal Unit
20
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121 объект найдено
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с кабельным телевидением, элитную
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
1
63 м²
Varkiza south of Athens, in an excellent location in the center of the municipality, apartme…
€273,000
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Квартира 5 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
1
260 м²
Код недвижимости: HPS4432 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Вари - Центр Варкиза за 850 000 евро. Это 2…
€850,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
620 м²
1
Вилла расположена в районе Вула
€4,50 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
115 м²
Voula south Nea Kalymnos area, under construction maisonette 115 sq.m. 2 levels (ground floo…
€690,000
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
1
215 м²
Voula South Nea Kalymnos area, under construction maisonette 215 sq.m. 3 levels (basement-gr…
€1,15 млн
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
184 м²
Voula south of Athens Nea Kalymnos area: under construction maisonette 184 sq.m. 3rd-4th flo…
€1,17 млн
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Квартира 2 спальни с балконом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
71 м²
2
🏡 Check out this cozy 71 sq.m property in Athens Riviera! 🌅 Located on the second floor o…
€280,000
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
251 м²
Vari south of Athens Corby area, independent maisonette 251 sq.m. in excellent condition due…
€760,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
360 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€3,70 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
110 м²
4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€690,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
€1,000,000
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Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
5
450 м²
-1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
102 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 100 sq.m. 4th flo…
€500,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
70 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 70 sq.m. 4th floo…
€350,000
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Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
70 м²
2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€435,000
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Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
155 м²
3/1
Продается квартира площадью 155 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€985,000
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Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
192 м²
Varkiza south of Athens, Asirmatos Varis area, newly built maisonette of 192 sq.m. building …
€750,000
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
3
320 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€3,00 млн
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
104 м²
6
Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция Предлагаются апартаменты с террасами и садами…
€455,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с теплыми полами, с Pool
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
66 м²
3
Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция Предлагаются квартиры с помещениями для х…
€370,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
4
500 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€1,75 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
148 м²
6
Новый жилой комплекс в Вуле, Греция Предлагаются апартаменты с террасами. Трехуровневые апа…
€1,80 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
140 м²
7
Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция Предлагаются квартиры с…
€1,05 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
173 м²
5
Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция Предлагаются квартиры с балконами и пар…
€1,20 млн
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Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
135 м²
3
Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция Резиденция располагае…
€1,000,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
3
483 м²
1
Продается 5-этажный коттедж площадью 483 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
€1,60 млн
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Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
3
159 м²
5/1
Продается дуплекс площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
€2,08 млн
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Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
3
179 м²
5/1
Продается дуплекс площадью 179 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
€2,63 млн
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Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
127 м²
3/1
Продается квартира площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€1,26 млн
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Таунхаус 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
5
285 м²
1
Продается таунхаус площадью 285 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€3,05 млн
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