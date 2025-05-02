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Жильё в Municipality of Ilion, Греция

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13 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 1
Площадь 77 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Agios Fanourios 77 Sq.…
$118,463
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Коттедж 1 спальня в Municipality of Ilion, Греция
Коттедж 1 спальня
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
For Sale || Residential Detached house  || Athens West: Ilion-Nea Liosia 170 Sq.m., 2 Bedroo…
$112,822
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Квартира 2 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Ilion west of Athens Palatiani area, apartment of 90 sq.m. corner airy and bright 2nd floor …
$220,004
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Ilion, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 81 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$448,209
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Omonia center of Athens, apartment of 78 sq m. bright 1st floor, furnished, in excellent con…
$203,080
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$276,592
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 1 комната в Municipality of Ilion, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 1
Площадь 119 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 119 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
$454,028
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 5/5
Данный роскошный пентхаус, расположенный в зеленых окрестностях Илиона в Афинах, предлагает …
Цена по запросу
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Коттедж в Municipality of Ilion, Греция
Коттедж
Municipality of Ilion, Греция
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Rimini 100 Sq.m.,…
$169,234
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Квартира 2 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Ilion west of Athens, floor apartment of 80 sq.m. airy and bright, 2nd floor in excellent co…
$203,080
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$273,800
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Micheli 93 Sq.m.…
$253,850
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Четвертый э…
$443,591
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Ilion, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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