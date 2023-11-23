ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
Лаврион
Жильё в Лаврион, Греция
квартиры
11
дома
15
Очистить
26 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
4
1
90 м²
5/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€255,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
4
90 м²
4/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
€230,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings
Thoriko, Греция
1
320 м²
1
Продается квартира площадью 320 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€460,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с Spalni
Agios Gerasimos, Греция
2
126 м²
Property Code: 1427 - Exclusivity FOR SALE 2 Bedrooms, Side to side Apartment of total surf…
€200,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Spalni
Agios Gerasimos, Греция
2
1
74 м²
Код недвижимости: 1426 - Эксклюзив ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Квартира общей площадью 74 кв.м, на …
€160,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с Spalni
Agios Gerasimos, Греция
1
1
46 м²
Код недвижимости: 1424 - ПРОДАЕТСЯ 1 Спальня, бок о бок Квартира общей площадью 46 кв.м, на …
€100,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с Spalni
Agios Gerasimos, Греция
2
1
64 м²
Код недвижимости: 1425 - Эксклюзив ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Квартира общей площадью 64 кв.м, на …
€140,000
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
8
2
240 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,000,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лаврион, Греция
10
7
400 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных комн…
€800,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агиос-Константинос, Греция
9
4
600 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€2,62 млн
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лаврион, Греция
4
2
125 м²
1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€520,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
4
1
90 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€510,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
8
6
580 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 580 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
€683,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
2
1
85 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной…
€220,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с furnishings
Agios Gerasimos, Греция
1
220 м²
1
Эта замечательная усадьба расположена в 50 км. от Афин, в районе мыса Сунион, в тихом месте …
€5,00 млн
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
3
2
152 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
€400,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
5
2
120 м²
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€250,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agios Gerasimos, Греция
5
1
130 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
€400,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиос-Константинос, Греция
5
3
205 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€490,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Thoriko, Греция
4
2
132 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 132 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€500,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с furnishings
Лаврион, Греция
4
1
125 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€110,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лаврион, Греция
4
2
110 м²
1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€195,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
3
1
83 м²
1/1
Продается квартира площадью 83 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€255,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лаврион, Греция
3
1
89 м²
2/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€180,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиос-Константинос, Греция
8
2
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€480,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
4
2
110 м²
2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€290,000
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL