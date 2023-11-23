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Жильё в Лаврион, Греция

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26 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Лаврион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€255,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лаврион, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Площадь 90 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
€230,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings в Thoriko, Греция
Квартира 1 комната с видом на горы, с furnishings
Thoriko, Греция
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 320 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€460,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с Spalni в Agios Gerasimos, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Agios Gerasimos, Греция
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Property Code: 1427 - Exclusivity FOR SALE 2 Bedrooms, Side to side Apartment of total surf…
€200,000
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Квартира 2 спальни с Spalni в Agios Gerasimos, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Agios Gerasimos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Код недвижимости: 1426 - Эксклюзив ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Квартира общей площадью 74 кв.м, на …
€160,000
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Квартира 1 спальня с Spalni в Agios Gerasimos, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Agios Gerasimos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Код недвижимости: 1424 - ПРОДАЕТСЯ 1 Спальня, бок о бок Квартира общей площадью 46 кв.м, на …
€100,000
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Квартира 2 спальни с Spalni в Agios Gerasimos, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Agios Gerasimos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Код недвижимости: 1425 - Эксклюзив ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Квартира общей площадью 64 кв.м, на …
€140,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Агиос-Константинос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лаврион, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лаврион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных комн…
€800,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Агиос-Константинос, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€2,62 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лаврион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€520,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€510,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 580 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
€683,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной…
€220,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с furnishings в Agios Gerasimos, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
Agios Gerasimos, Греция
Комнаты 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Эта замечательная усадьба расположена в 50 км. от Афин, в районе мыса Сунион, в тихом месте …
€5,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лаврион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Agios Gerasimos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Agios Gerasimos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€490,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Thoriko, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Thoriko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 132 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с furnishings в Лаврион, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€110,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лаврион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€195,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лаврион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 83 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€255,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Лаврион, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лаврион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 89 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€180,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Агиос-Константинос, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Агиос-Константинос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€480,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лаврион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лаврион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€290,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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