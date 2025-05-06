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Жильё в Афинах, Греция

квартиры
334
дома
68
402 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 94 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$304,686
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Квартира 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Polygono close to the court and the under construction metro station, floor apartment of 86 …
$237,772
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состои…
$598,087
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Квартира 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 345 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$2,19 млн
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Дом 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
1 этаж. Гостиная комната, спальня, кухня, ванная комната, холл, балкон. Квартира расположена…
$88,238
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$169,270
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Квартира 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens Center: Athens - Kolonos 54 Sq.m., 2 Bedrooms, …
$101,562
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,94 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$959,197
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 3/3
Инвестору предоставляется возможность получить вид на жительство после приобретения одного о…
$310,315
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Лутраки – один из популярных курортных городов в 80 км от Афин. Городок расположен у подножи…
$93,753
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Пентхаус 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Пентхаус 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
🇬🇷 Athens - Neos Kosmos ✨ Penthouse for Sale – 4th Floor ✨ 🏡 60 sqm, 2 bedrooms + living r…
$314,355
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 6
Продается квартира площадью 64 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$315,971
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Zografos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Zografos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$394,963
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Дом 4 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This is a spacious villa for sale in Akrotiri, Chania, Crete, located in the seaside village…
$718,999
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах. Квартира расположена на полу-первом этаже и со…
$165,885
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 202 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$936,628
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$299,044
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$186,197
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Дом 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира находится в районе Пирея рядом с набережной Марина Зэа (прогулочное место с барами,…
$231,624
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция в центре Афин, Греция Предлагаются апартаменты с большими окнами и терраса…
$562,627
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 69 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
The cost of apartments in the business center of Athens has soared by 30% in a year— a huge …
$271,438
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Дом 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира находится на 3 этаже, состоит из 2 спален, гостиной, кухни и ванной комнаты. Есть б…
$93,753
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/4
🏡 Квартира на продажу в Каллифее, Афины 🇬🇷 📍 Каллифея, Афины 📏 53 кв.м + балкон 🏠 1-й э…
$151,745
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$253,905
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$203,530
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Продается квартира площадью 40 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$321,613
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 6/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
$193,093
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$193,093
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Параметры недвижимости в Афинах, Греция

с гаражом
с садом
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с видом на горы
с видом на море
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