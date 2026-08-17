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Жилье в Municipality of Kropia, Греция

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Коропион
10
10 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Коропион, Греция
Коттедж 4 спальни
Коропион, Греция
Количество спален 4
Площадь 445 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 445 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$1,18 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Коропион, Греция
Квартира 3 спальни
Коропион, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается квартира площадью 125 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$354,213
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Grekodom Development
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Таунхаус в Коропион, Греция
Таунхаус
Коропион, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Таунхаус расположен в новом жилом доме в Коропи. Также на продажу предлагаются следующие …
$318,791
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Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Таунхаус в Коропион, Греция
Таунхаус
Коропион, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$295,177
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Коропион, Греция
Коттедж 3 спальни
Коропион, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$430,959
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Grekodom Development
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Вилла в Коропион, Греция
Вилла
Коропион, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
Koropi (Agios Dimitrios beach) Erasmos Real Estate recommends a villa of 425sq.m. on a plot …
$2,10 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Коропион, Греция
Вилла
Коропион, Греция
Количество спален 12
Площадь 350 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,53 млн
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Коропион, Греция
Квартира 2 спальни
Коропион, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$224,335
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Grekodom Development
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Вилла в Коропион, Греция
Вилла
Коропион, Греция
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,65 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Коропион, Греция
Квартира 3 спальни
Коропион, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
$236,142
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Kropia, Греция

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