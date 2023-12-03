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Жильё в Municipality of Oropos, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Stathmos Afidnon, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Agios Stefanos north of Athens hill of Muson area: detached house of 400sq.m. of excellent c…
€810,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Municipality of Oropos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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