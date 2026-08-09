Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Oropos
  4. Жилая

Жилье в Municipality of Oropos, Греция

;
дома
34
36 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус
Municipality of Oropos, Греция
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$714,945
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Municipality of Oropos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$430,959
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Скала Оропу, Греция
Коттедж
Скала Оропу, Греция
Площадь 200 м²
Коттедж состоит из двух независимых этажей. Первый этаж состоит из 2 квартир, 50 кв.м. ка…
$354,213
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус
Municipality of Oropos, Греция
Площадь 98 м²
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$210,996
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Афидне/Афиднес, Греция
Коттедж 6 спален
Афидне/Афиднес, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Afidnes (Kiourka) - 440 Sq.m., 6 Bed…
$250,554
Оставить заявку
Коттедж 3 спальни в Municipality of Oropos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$584,451
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Скала Оропу, Греция
Вилла
Скала Оропу, Греция
Количество спален 4
Площадь 390 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной спальной комна…
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Oropos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
$118,071
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
Количество спален 6
Площадь 225 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$684,811
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Stathmos Afidnon, Греция
Вилла
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 550 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одного трена…
$4,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Stathmos Afidnon, Греция
Вилла
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$566,740
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Stathmos Afidnon, Греция
Таунхаус
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 3
Площадь 225 м²
Продается таунхаус площадью 225 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$696,618
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Oropos, Греция
Вилла
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 7
Площадь 765 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 765 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$3,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Каламос, Греция
Таунхаус
Каламос, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$885,531
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Скала Оропу, Греция
Таунхаус
Скала Оропу, Греция
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$531,293
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 4
Площадь 152 м²
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$472,283
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Stathmos Afidnon, Греция
Коттедж 5 спален
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Отдельный дом расположен в Ипократиос Политиа за горой Парнита Поскольку есть частная дор…
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Municipality of Oropos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 5
Площадь 190 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 190 кв.м на полуострове Пелопоннес. Коттедж состоит из …
$442,654
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Скала Оропу, Греция
Квартира 2 спальни
Скала Оропу, Греция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$160,576
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$436,862
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Скала Оропу, Греция
Таунхаус
Скала Оропу, Греция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$295,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Stathmos Afidnon, Греция
Коттедж 4 спальни
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 282 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 282 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$578,547
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Скала Оропу, Греция
Коттедж 3 спальни
Скала Оропу, Греция
Количество спален 3
Площадь 95 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$236,142
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Stathmos Afidnon, Греция
Таунхаус
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$366,020
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Agii Apostoli, Греция
Таунхаус
Agii Apostoli, Греция
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$500,898
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Скала Оропу, Греция
Коттедж
Скала Оропу, Греция
Площадь 540 м²
Предлагается к продаже Вилла, состоящая из 3 домов Каждый дом имеет 3 уровня и состоит из 1…
$1,28 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Скала Оропу, Греция
Таунхаус
Скала Оропу, Греция
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Продается таунхаус площадью 320 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$767,461
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Stathmos Afidnon, Греция
Коттедж 6 спален
Stathmos Afidnon, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Скала Оропу, Греция
Коттедж 3 спальни
Скала Оропу, Греция
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$153,492
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 4 спальни в Municipality of Oropos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$507,705
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Параметры недвижимости в Municipality of Oropos, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти