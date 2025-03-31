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Жильё в Municipality of Pallini, Греция

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$399,467
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 91 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$336,393
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Pallini, Греция

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