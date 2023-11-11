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Жильё в Municipality of Philadelfia - Chalkidona, Греция

1 объект найдено
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Philadelfia - Chalkidona, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Philadelfia - Chalkidona, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€85,000

Параметры недвижимости в Municipality of Philadelfia - Chalkidona, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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