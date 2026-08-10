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Жилье в Municipality of Penteli, Греция

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Melissia Municipal Unit
7
Penteli Municipal Unit
3
11 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Nea Penteli maisonette of 210 sq.m. 3 levels (raised semi-basement - above. ground floor & 1…
$413,705
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Квартира 3 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Melissia north of Athens, an excellent apartment of 109sq.m. bright 3rd floor, new and well …
$508,099
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Квартира 3 спальни в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Melissia north of Athens, an excellent apartment of 109sq.m. bright 3rd floor, new and well …
$579,187
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TekceTekce
Дом 5 комнат в Municipality of Penteli, Греция
Дом 5 комнат
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 5
Площадь 333 м²
2 независимых дома с отдельными входами. Внутренняя связь по желанию. Только мезонет может б…
$605,900
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
$439,635
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 2
Площадь 130 м²
Квартира с прекрасным видом на Афины вплоть до Саронического залива. Площадь 130 м2 с терра…
$532,774
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
$484,645
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 4
Площадь 183 м²
Красивый дом в отличном месте! Полностью отремонтированная квартира с красивыми, большими …
$480,541
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Квартира в Municipality of Penteli, Греция
Квартира
Municipality of Penteli, Греция
Площадь 84 м²
$116,305
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
$399,858
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Дом 3 комнаты в Municipality of Penteli, Греция
Дом 3 комнаты
Municipality of Penteli, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
$481,505
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