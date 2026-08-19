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Жилье в Limenas Markopoulou, Греция

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дома
21
23 объекта найдено
Коттедж 5 спален в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 5 спален
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$1,65 млн
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Коттедж 3 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$230,238
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
Цена по запросу
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Площадь 950 м²
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
$2,60 млн
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$850,110
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Коттедж 4 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 4 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$619,872
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Квартира 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Продается квартира площадью 78 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена н…
$301,081
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж …
$306,984
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Коттедж в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж
Limenas Markopoulou, Греция
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$274,216
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 5
Площадь 290 м²
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$472,283
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,53 млн
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Коттедж 6 спален в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 6 спален
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 6
Площадь 370 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 370 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$944,567
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Квартира 2 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Квартира 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$212,528
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$377,827
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Коттедж 2 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 134 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$495,074
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Площадь 132 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$925,477
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$507,705
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$472,283
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Коттедж в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж
Limenas Markopoulou, Греция
Площадь 276 м²
Коттедж находится в районе Порто Рафти. Состоит из 3-х этажей. Есть возможнотсь разделит…
$306,984
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$519,512
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Коттедж 5 спален в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 5 спален
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 5
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,18 млн
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Дом 7 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Дом 7 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Продается красивый дом с видом на море. Он расположен в Порто Рафти. Общая площадь дома — 21…
$827,953
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Вилла 4 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 4 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Этот потрясающий дом площадью 120 кв. м, построенный в 2020 году на участке площадью 180 кв.…
Цена по запросу
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