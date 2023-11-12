ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
Limenas Markopoulou
Жильё в Limenas Markopoulou, Греция
квартиры
3
дома
30
Очистить
33 объекта найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
4
3
292 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
3
1
167 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
3
1
77 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€155,000
1
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
4
1
85 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€195,000
1
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море
Айос-Спиридон, Греция
3
1
90 м²
3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€530,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Спиридон, Греция
5
3
229 м²
3
Продается таунхаус площадью 229 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€930,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Спиридон, Греция
5
3
251 м²
3
Продается таунхаус площадью 251 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€1,03 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Айос-Спиридон, Греция
5
3
246 м²
3
Продается таунхаус площадью 246 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€930,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море
Айос-Спиридон, Греция
1
1
58 м²
1
Продается квартира площадью 58 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€150,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
7
2
210 м²
Продается красивый дом с видом на море. Он расположен в Порто Рафти. Общая площадь дома — 21…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
9
375 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы. Недви…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
1
950 м²
1
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
1
440 м²
1
Продается трехуровневый коттедж в стадии строительства. Площадь первого этажа составляет 190…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Спиридон, Греция
4
2
180 м²
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Спиридон, Греция
5
2
198 м²
1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€195,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
5
4
255 м²
1
Продается таунхаус площадью 255 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
7
4
276 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 276 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
5
2
140 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Спиридон, Греция
10
3
246 м²
1
Продается таунхаус площадью 246 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€340,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
3
2
130 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€530,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
6
3
340 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
1
187 м²
1
Недостроены коттедж в городке Порто Рафти
€200,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
3
1
76 м²
1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Спиридон, Греция
4
3
192 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€380,000
1
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
5
2
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
7
3
500 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€2,50 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
6
4
210 м²
1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€400,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
3
2
80 м²
1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
€120,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
6
2
275 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€700,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
3
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€190,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL