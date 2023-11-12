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Жильё в Limenas Markopoulou, Греция

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33 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 167 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€310,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€155,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€195,000
Квартира 2 спальни с видом на море в Айос-Спиридон, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€530,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 229 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€930,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 251 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€1,03 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 246 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€930,000
Квартира 1 спальня с видом на море в Айос-Спиридон, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 58 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€150,000
Дом 3 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Дом 3 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Продается красивый дом с видом на море. Он расположен в Порто Рафти. Общая площадь дома — 21…
€750,000
Вилла 9 комнат с видом на горы, с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Вилла 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 9
Площадь 375 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы. Недви…
€850,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 1
Площадь 950 м²
Количество этажей 1
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
€2,20 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 1
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается трехуровневый коттедж в стадии строительства. Площадь первого этажа составляет 190…
€550,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€320,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€195,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 255 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 4 спальни с видом на город, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 276 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€600,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€250,000
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 246 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€340,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€530,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,000,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 1
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Недостроены коттедж в городке Порто Рафти
€200,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Limenas Markopoulou, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€180,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Спиридон, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€380,000
Вилла 3 спальни с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Вилла 3 спальни с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,30 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€2,50 млн
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€400,000
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Айос-Спиридон, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
€120,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€700,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€190,000
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