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Жильё в Коропион, Греция

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13 объектов найдено
Коттедж 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Коропион, Греция
Коттедж 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Коропион, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 305 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня с Spalni в Коропион, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Коропион, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Property Code: 1402 - FOR SALE newly built 1 Bedroom, Corner Apartment of total surface 56 …
€80,000
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Коропион, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
€235,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с furnishings в Коропион, Греция
Вилла 6 спален с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€2,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с furnishings в Коропион, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€190,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коропион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Таунхаус расположен в новом жилом доме в Коропи. Также на продажу предлагаются следующие объ…
€270,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Коропион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€300,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коропион, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€200,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Коропион, Греция
Вилла 8 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 12 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Коропион, Греция
Вилла 12 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Коропион, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,30 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 8 спален с видом на горы, с furnishings в Коропион, Греция
Коттедж 8 спален с видом на горы, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Аттике. Подвальный этаж состоит из 3 спальны…
€270,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Koropi, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Koropi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Коропион, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Коропион, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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