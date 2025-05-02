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Жильё в Municipality of Rafina Pikermi, Греция

Rafina Municipal Unit
25
Pikermi Municipal Unit
5
Рафина
7
30 объектов найдено
Коттедж 8 комнат в Рафина, Греция
Коттедж 8 комнат
Рафина, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Рафине Добро пожаловать в недвижимо…
$601,545
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Коттедж 1 комната в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
$908,057
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 72 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$354,873
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванн…
$553,184
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Grekodom Development
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Таунхаус 11 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Таунхаус 11 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 567 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$362,179
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$333,998
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Рафина, Греция
Квартира 4 комнаты
Рафина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$365,310
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$930,477
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$512,584
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$438,372
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$356,960
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,15 млн
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Коттедж 11 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 11 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$1,03 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$521,872
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной П…
$469,684
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Квартира 3 комнаты в Рафина, Греция
Квартира 3 комнаты
Рафина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$767,151
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$386,185
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Квартира 2 комнаты в Рафина, Греция
Квартира 2 комнаты
Рафина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$167,632
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Четвертый э…
$772,370
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Коттедж 12 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 12 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 12
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$934,188
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$469,684
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Вилла 9 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,31 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$185,529
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Коттедж 2 комнаты в Рафина, Греция
Коттедж 2 комнаты
Рафина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$2,30 млн
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Таунхаус 5 комнат в Рафина, Греция
Таунхаус 5 комнат
Рафина, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$274,504
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 326 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 326 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$972,268
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$328,779
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Таунхаус 4 комнаты в Рафина, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Рафина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$365,310
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$626,246
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$260,936
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Типы недвижимости в Municipality of Rafina Pikermi

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Параметры недвижимости в Municipality of Rafina Pikermi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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