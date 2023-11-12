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Жильё в Municipality of Troizinia - Methana, Греция

Municipal Unit of Troizinia
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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Пелопоннес. Квартира расположена на этаже…
€148,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Галатас, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Галатас, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
€700,000
Дом 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой в Troezen, Греция
Дом 3 комнаты с мебелью, с камином, с кладовой
Troezen, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Код недвижимости: 621751 - Квартира на продажу в Ermioni Plepi для € 170.000 . Это 100 кв. м…
Цена по запросу
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€380,000
Дом 2 комнаты с bright, с Open view, с Garden Private в Methana, Греция
Дом 2 комнаты с bright, с Open view, с Garden Private
Methana, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Property Code: 581606 - House FOR SALE in Methana Vathi for €175.000 . This 95 sq. m. House…
Цена по запросу
Дом 3 комнаты с кладовой, с bright, с Open view в Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Дом 3 комнаты с кладовой, с bright, с Open view
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Property Code: 1691 - House FOR SALE in Trizina Driopi for €68.000 . This 92 sq. m. House …
Цена по запросу
Дом 4 комнаты с камином, с Painted, с bright в Troezen, Греция
Дом 4 комнаты с камином, с Painted, с bright
Troezen, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Property Code: 581300 - House FOR SALE in Ermioni Plepi for €260.000. This 151 sq. m. House …
Цена по запросу

Типы недвижимости в Municipality of Troizinia - Methana

дома

Параметры недвижимости в Municipality of Troizinia - Methana, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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