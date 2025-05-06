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Жильё в Municipality of Agia Paraskevi, Греция

квартиры
31
дома
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42 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 84 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$327,255
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Площадь 165 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 165 кв.м в Афинах
$307,904
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$417,497
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$712,877
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 215 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$490,559
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$789,927
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$723,314
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Grekodom Development
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Квартира 5 комнат в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 147 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$594,934
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 124 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$712,877
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$394,535
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Третий этаж…
$313,123
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$712,877
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$417,497
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 97 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$493,691
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Вилла 1 комната в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 1
Площадь 386 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
$1,67 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$384,098
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 221 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,30 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$1,07 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$521,872
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$564,233
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 137 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$733,504
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Квартира 6 комнат в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 6 комнат
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры для получения ВНЖ и арендного дохода в Афинах, Аттика, Греция Проект включае…
$612,734
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$761,715
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Квартира 5 комнат в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 164 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$898,663
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$384,098
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Квартира 3 спальни в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
3 bedrooms apartment in Agia Paraskevi, Athens, Greece. Agia Paraskevi is situated near the …
$322,631
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$682,722
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$384,098
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$401,841
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Paraskevi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$423,175
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Параметры недвижимости в Municipality of Agia Paraskevi, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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