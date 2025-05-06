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Жильё в Municipality of Marousi, Греция

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26 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 210 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$1,67 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 88 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$380,966
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 121 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$349,825
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$350,698
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Grekodom Development
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Вилла 14 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1400 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 4 спальных ком…
$3,47 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$1,57 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
MAROUSI EXCLUSIVE APARTMENTS GREAT INVESTMENT OPPORTUNITY CLOSE TO ATHENS BEST PRIVATE SC…
$380,160
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 91 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$365,310
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 170 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$391,404
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$626,246
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Квартира 3 спальни в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Marousi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens North: Marousi - Nea Lesvos 121 Sq.m., 3 Bedroo…
$321,613
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$839,720
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,97 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 114 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$405,494
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 422 м²
Этаж -1
Продается 4-этажный коттедж площадью 422 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одного сан…
$1,42 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$793,245
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Коттедж 1 комната в Municipality of Marousi, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. Не…
$2,46 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 124 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$396,622
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$328,779
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$386,185
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$812,496
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$553,184
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Вилла 1 комната в Municipality of Marousi, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 1
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Откройте для себя высшую роскошь в спокойной и элегантной обстановке в Нео Психико, в северн…
$13,64 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 2
Площадь 91 м²
Квартира на последнем этаже 91 кв. м. На 5 этаже, угловая, фасадная. С неограниченным видом.…
$198,882
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 138 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$313,123
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Параметры недвижимости в Municipality of Marousi, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
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