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Жилье в Municipality of Chalandri, Греция

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квартиры
45
дома
21
66 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается квартира площадью 124 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$448,669
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 208 м²
Продается таунхаус площадью 208 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,65 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$938,663
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Продается квартира площадью 138 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$354,213
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$767,461
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 128 м²
Продается дуплекс площадью 128 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Цокольный эта…
$708,425
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Коттедж в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 320 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. …
$2,60 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Продается квартира площадью 97 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$590,354
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Продается квартира площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$590,354
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$446,308
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается квартира площадью 122 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$472,283
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается таунхаус площадью 190 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$625,776
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$454,573
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 173 м²
Продается дуплекс площадью 173 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…
$649,390
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 168 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$826,496
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$434,501
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Продается квартира площадью 147 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$673,004
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Квартира 1 спальня в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$200,720
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Вилла в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Вилла
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 640 м²
Откройте для себя высшую роскошь в спокойной и элегантной обстановке в Нео Психико, в северн…
$14,76 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Продается квартира площадью 97 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$558,475
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Продается квартира площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$472,283
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Квартира 3 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 171 м²
Продается дуплекс площадью 171 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,05 млн
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 87 м²
Продается квартира площадью 87 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$291,354
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 159 м²
Продается квартира площадью 159 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на город
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$434,501
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. Недвижимость …
$253,852
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 35 м²
Продается квартира площадью 35 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$165,299
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Квартира в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Квартира
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 38 м²
Продается квартира площадью 38 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$159,959
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$806,424
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Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Продается таунхаус площадью 280 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$897,339
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Параметры недвижимости в Municipality of Chalandri, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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