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Жильё в Municipality of Glyfada, Греция

квартиры
67
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102 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 46 кв.м в Афинах
$276,592
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 5
Двухуровневый пентхаус с собственным садом и бассейном, Глифада, Греция Предлагается просто…
$2,54 млн
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$959,197
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Квартира 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Glyfada - Terpsithea 72 Sq.m., 2 Bedroom…
$248,263
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 5
Продается дуплекс площадью 142 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,31 млн
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Квартира 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 375 кв.м в Афинах. Квартира расположена на 2 уровнях. Четвертый …
$2,87 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 232 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 232 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$1,25 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на море
$354,873
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 5
Продается дуплекс площадью 130 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Шестой этаж с…
$1,37 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$541,664
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Квартира 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$1,67 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 88 кв.м в Афинах
$323,560
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция в спокойном районе, рядом со станцией метро, Глифада, Греция Предлаг…
$1,15 млн
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м в Афинах. Квартира расположена на полу-первом этаже и со…
$338,540
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Квартира 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Glyfada in center of the municipality apartment of 94 sq.m. ground floor corner in very good…
$411,890
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$438,372
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Glyfada south of Athens Aixoni area, under construction luxury maisonette 155sq.m. built to …
$1,30 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Glyfada south of Athens Aixoni area, under construction luxury maisonette 155sq.m. built to …
$1,02 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Продается вилла в Гольф, Глайфада, Афины - Юг за 1.600.000 € ( Листинг № GK010 ). Еще одна с…
$1,68 млн
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 51 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$163,628
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция недалеко от побережья и центра Глифады, Греция Предлагаются квартиры в рез…
$300,267
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 5
Резиденция с подземным гаражом, Глифада, Греция Предлагаются квартиры с балконами и помещен…
$642,678
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,38 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Новый проект, расположенный в Глифаде, одном из самых роскошных районов Афин. Проект распол…
$955,762
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 250 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состо…
$2,09 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Characteristics: Area: Glyfada Subdistrict: Golf Area (sq. m.): 127 Category: Residential r…
$738,310
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 234 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$678,433
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 5
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром Глифады, Греция Предлагаются двухуровневые апа…
$451,019
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Glyfada, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Glyfada south of Athens, Pyrnari area, maisonette of 147 sq.m. luxury construction, in excel…
$880,204
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,68 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Glyfada, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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