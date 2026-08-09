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Жилье в Municipality of Dionysos, Греция

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дома
38
40 объектов найдено
Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 420 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,06 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 246 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$472,283
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Коттедж 1 спальня в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 1 спальня
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 1
Площадь 382 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 382 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из одной спальной ко…
$1,42 млн
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Grekodom Development
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TekceTekce
Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 3
Площадь 457 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 457 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,68 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 208 м²
Продается таунхаус площадью 208 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$519,512
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Площадь 235 м²
Продается таунхаус площадью 235 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$649,390
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Коттедж 5 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Agios Stefanos - 300 Sq.m., 5 Bedroo…
$396,224
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Площадь 1 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
$7,67 млн
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Площадь 667 м²
Дом находится в северном пригороде Афин в г. Стамата . Вилла состоит из трех уровней: …
$2,01 млн
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Коттедж 5 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Площадь 320 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,09 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 648 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 648 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,92 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 3
Площадь 350 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из Первый э…
$1,37 млн
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 208 м²
Продается таунхаус площадью 208 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$519,512
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Подвал сост…
$861,917
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Stamata north of Athens, Efxinos Pontos neighborhood, detached house of 400sq.m on a plot of…
$932,292
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Коттедж в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж
Municipality of Dionysos, Греция
Площадь 293 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 293 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной спальной ком…
Цена по запросу
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Коттедж 5 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Площадь 717 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 717 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$1,11 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 2
Площадь 460 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,59 млн
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 215 м²
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$649,390
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$767,461
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$1,16 млн
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Коттедж 5 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$714,329
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$472,283
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$708,425
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон о…
$472,283
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 215 м²
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$549,030
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Коттедж в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж
Municipality of Dionysos, Греция
Площадь 531 м²
Продается двухэтажный коттедж общей площадью 531 кв .м Коттедж состоит из четырех спальн…
$755,654
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Коттедж 6 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 6
Площадь 500 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$2,95 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Площадь 710 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 710 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный этаж…
$2,60 млн
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Коттедж 8 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 8 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной игро…
$2,42 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Dionysos, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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