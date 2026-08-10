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Жилье в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

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Лаврион
7
9 объектов найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Premium Premium
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Откройте для себя свою мечту Дом у Эгейского моря!Расположенная в 40 км от центра Афин и все…
$6,98 млн
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Квартира в Лаврион, Греция
Квартира
Лаврион, Греция
Площадь 320 м²
Продается квартира площадью 320 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы
$543,126
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Grekodom Development
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Коттедж 1 спальня в Лаврион, Греция
Коттедж 1 спальня
Лаврион, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$157,324
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 1 спальня в Лаврион, Греция
Коттедж 1 спальня
Лаврион, Греция
Количество спален 1
Площадь 87 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$366,020
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Grekodom Development
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Таунхаус в Лаврион, Греция
Таунхаус
Лаврион, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$613,968
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Grekodom Development
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Таунхаус в Лаврион, Греция
Таунхаус
Лаврион, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$295,177
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Grekodom Development
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Коттедж в Лаврион, Греция
Коттедж
Лаврион, Греция
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж находится в районе Па…
$153,492
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Квартира 3 спальни в Лаврион, Греция
Квартира 3 спальни
Лаврион, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$342,406
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Grekodom Development
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Дом в Municipality of Lavreotiki, Греция
Дом
Municipality of Lavreotiki, Греция
Площадь 560 м²
2 высококлассных отдельно стоящих дома площадью 305 кв.м. и 260 кв.м. соответственно. Также …
$2,15 млн
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Типы недвижимости в Lavreotiki Municipal Unit

дома

Параметры недвижимости в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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