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Жильё в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

дома
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5 объектов найдено
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море в Legrena, Греция
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с мебелью, с видом на море
Legrena, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Discover Your Dream Home by the Aegean Sea! Located  40 km from the heart of Athens and j…
€8,00 млн
Вилла 3 спальни с Spalni в Municipality of Lavreotiki, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 348 м²
Код недвижимости: 1297 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 3 Спальни, Вилла общей площадью 348 …
€1,000,000
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Legrena, Греция
Вилла 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Legrena, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€704,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Legrena, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Legrena, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€290,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Legrena, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Legrena, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€490,000

Параметры недвижимости в Lavreotiki Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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