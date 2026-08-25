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Жилье в Пирее, Греция

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квартиры
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дома
18
170 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Продается таунхаус площадью 123 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$401 441
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Grekodom Development
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Пентхаус 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Пентхаус 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$345 256
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Застройщик
Limar Homes
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 7/7
Комплекс Etolikou 11 расположен в центре Пирея, в одном из самых известных районов Афин. К у…
$288 961
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Billion Dollar Beauties
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DD CO DEDD CO DE
Квартира 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается квартира площадью 83 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$332 739
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6/6
Комплекс Etolikou Seafront идеально расположен в одном из самых привилегированных приморских…
$288 961
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Billion Dollar Beauties
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Квартира 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Продается дуплекс площадью 66 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на 2…
$358 935
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Grekodom Development
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TekceTekce
Коттедж в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 75 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Недвижимост…
$306 984
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Продается квартира площадью 36 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$312 888
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 159 м²
Продается дуплекс площадью 159 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Четвертый эта…
$306 984
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Квартира 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Продается квартира площадью 74 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$306 984
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Коттедж в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж
Municipality of Piraeus, Греция
Площадь 200 м²
Здание 200 кв.м на участке 120 кв.м, недалеко от порта Пирей Подходит для профессионально…
$519 512
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Квартира 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Продается дуплекс площадью 52 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на 2…
$295 177
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 68 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$253 852
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Квартира 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$466 380
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Квартира 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Продается дуплекс площадью 62 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на 2…
$336 502
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Квартира 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Продается дуплекс площадью 62 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на 2…
$336 502
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Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 131 м²
Продается таунхаус площадью 131 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$631 679
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Квартира 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$472 283
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Квартира 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$306 984
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Квартира 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$324 695
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$257 806
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Квартира 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается квартира площадью 83 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$354 213
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Квартира 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Продается квартира площадью 49 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$293 613
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
🇬🇷 F7 Serviced Apartments — автоматизированные апартаменты в Пирее Полностью готовый прое…
$291 623
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Квартира 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$200 720
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Таунхаус в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$419 152
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Квартира 1 спальня в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$192 456
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Квартира 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Продается квартира площадью 126 кв.м в Афинах. Квартира расположена на одиннадцатом этаже и …
$1,18 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$212 528
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Квартира 2 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$224 335
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Параметры недвижимости в Пирее, Греция

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