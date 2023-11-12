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Жильё в Неа-Макри, Греция

дома
39
40 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море в Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море
Неа-Макри, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€340,000
Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 8 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 8
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
€520,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Неа-Макри, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
€320,000
Дом 1 спальня в Неа-Макри, Греция
Дом 1 спальня
Неа-Макри, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Неа Макри – зелёный район, где сосновый лес доходит до самого моря. Этот маленький курортный…
€350,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Макри, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Макри, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 160 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
€270,000
Коттедж 6 спален с видом на город, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 6 спален с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 545 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 545 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладово…
€600,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€320,000
Дом 1 спальня с Spalni в Неа-Макри, Греция
Дом 1 спальня с Spalni
Неа-Макри, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код недвижимости: - ПРОДАЕТСЯ 1 Спальня, Дом общей площади м2, на первом этаже Неа Макри. В …
€70,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Макри, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Макри, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€1,000,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€600,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
€450,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Неа-Макри, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
€650,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 252 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€420,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€1,10 млн
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажный дом, с независимой квартирой-студио на цокольном этаже, …
€680,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€950,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Макри, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 517 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 517 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
€890,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
€785,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Макри, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€270,000
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Макри, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
Комнаты 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 430 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€1,000,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€370,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Неа-Макри, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Неа-Макри, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,05 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Неа-Макри, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
€670,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€480,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€350,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€370,000
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€650,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 115 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€260,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Неа-Макри, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Неа-Макри, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€390,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Макри, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Макри, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€900,000
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