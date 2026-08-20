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Жилье в Неа-Макри, Греция

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дома
24
25 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 3
Площадь 430 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
$791,075
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Коттедж 6 спален в Неа-Макри, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Макри, Греция
Количество спален 6
Площадь 290 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,18 млн
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Коттедж в Неа-Макри, Греция
Коттедж
Неа-Макри, Греция
Площадь 430 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный в…
$1,18 млн
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Таунхаус в Неа-Макри, Греция
Таунхаус
Неа-Макри, Греция
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$708,425
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Коттедж 4 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый э…
$826,496
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Квартира 2 спальни в Неа-Макри, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$301,081
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Вилла в Неа-Макри, Греция
Вилла
Неа-Макри, Греция
Количество спален 1
Площадь 800 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,13 млн
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Коттедж 4 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 265 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$926,856
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Коттедж 7 спален в Неа-Макри, Греция
Коттедж 7 спален
Неа-Макри, Греция
Количество спален 7
Площадь 400 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$755,463
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Вилла в Неа-Макри, Греция
Вилла
Неа-Макри, Греция
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,48 млн
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Вилла в Неа-Макри, Греция
Вилла
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 460 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,18 млн
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Коттедж 2 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$484,091
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Коттедж 5 спален в Неа-Макри, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,18 млн
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Коттедж 6 спален в Неа-Макри, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Макри, Греция
Количество спален 6
Площадь 545 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 545 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладово…
Цена по запросу
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Коттедж 5 спален в Неа-Макри, Греция
Коттедж 5 спален
Неа-Макри, Греция
Количество спален 5
Площадь 570 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,95 млн
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Коттедж в Неа-Макри, Греция
Коттедж
Неа-Макри, Греция
Площадь 260 м²
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состо…
$599,631
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Коттедж 4 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Предлагается на продажу двухэтажный дом, с независимой квартирой-студио на цокольном этаже, …
$802,882
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Коттедж 3 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
------------------------------------------ Отдельно стоящий дом 136 кв.м. в трех уровн…
$418,634
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Коттедж 3 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 3
Площадь 197 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 197 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$501,801
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Коттедж в Неа-Макри, Греция
Коттедж
Неа-Макри, Греция
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$571,282
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Коттедж 3 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 112 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$389,634
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Коттедж 4 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 330 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$1,30 млн
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Вилла в Неа-Макри, Греция
Вилла
Неа-Макри, Греция
Площадь 870 м²
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютную роскошь в уникальной об…
$2,95 млн
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Коттедж 8 спален в Неа-Макри, Греция
Коттедж 8 спален
Неа-Макри, Греция
Количество спален 8
Площадь 330 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$767,461
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Дом 3 комнаты в Неа-Макри, Греция
Дом 3 комнаты
Неа-Макри, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Неа Макри – зелёный район, где сосновый лес доходит до самого моря. Этот маленький курортный…
$386,040
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