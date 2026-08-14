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Жилье в Municipality of Aegina, Греция

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Эгина
6
22 объекта найдено
Дом 1 спальня в Вафи, Греция
Дом 1 спальня
Вафи, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Отдельный дом на продажу, 80 кв.м. на участке 500 кв.м. в Эгине до Агиои.Отдельный дом состо…
$86,534
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Вилла в Агиа Марина, Греция
Вилла
Агиа Марина, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Приморская вилла в Греции, Эгина, подрайон Agia Marina в продаже.Усадьба имеет уникальный ви…
$2,31 млн
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Дом 4 спальни в Агиа Марина, Греция
Дом 4 спальни
Агиа Марина, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Отдельный дом площадью 280 кв.м. для продажи в Agia Marina, Aegina на участке площадью 2 акр…
$634,586
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Дом 4 спальни в Вафи, Греция
Дом 4 спальни
Вафи, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Отдельный дом на продажу в Эгине в районе Агиои.Он расположен на участке площадью 850 кв.м. …
$380,752
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Дом в Эгина, Греция
Дом
Эгина, Греция
Площадь 92 м²
Незаконченный мезонет на продажу с большим участком в центре Эгины недалеко от порта. Здание…
$346,387
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Дом 2 спальни в Кондос, Греция
Дом 2 спальни
Кондос, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Отдельный дом 287 кв.м. в Греции, Эгина, подрайон Агиос Нектариос на продажу.Дом имеет 3 уро…
$519,581
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TekceTekce
Дом в Кондос, Греция
Дом
Кондос, Греция
Площадь 350 м²
Неполный отдельно стоящий дом площадью 350,42 кв. м для продажи в Портесе, Эгинас выходом с …
$130,804
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Кондо в Пердика, Греция
Кондо
Пердика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Всего в часе езды от Афин, в самом очаровательном приморском поселении Эгинетисса на острове…
$271,623
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Дом 5 спален в Кондос, Греция
Дом 5 спален
Кондос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Отдельный дом площадью 337 кв.м. продается в Эгине в районе Месагроу.Недвижимость имеет 3 ур…
$502,361
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Дом 4 спальни в Эгина, Греция
Дом 4 спальни
Эгина, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 180 кв.м. в красивом районе Сувала в Эгине, на участ…
$399,605
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Квартира 2 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 2 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
Апартаменты на острове Эгина 1+1 в новом комплексе, расположившимся на курорте Агиа-Марина, …
$297,645
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Квартира 2 комнаты в Агиа Марина, Греция
Квартира 2 комнаты
Агиа Марина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
Marina Pearl Aegina Invest in Island Serenity. Secure European Residency. Marina Pearl…
$295,780
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Дом 3 спальни в Эгина, Греция
Дом 3 спальни
Эгина, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Отдельный дом на продажу 137 кв.м. в Кипсели Эгина Греция.Эгина — остров всего в часе езды о…
$285,432
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Дом 3 спальни в Эгина, Греция
Дом 3 спальни
Эгина, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 357 м²
Продается качественная каменная вилла площадью 370 кв.м. в Эгине в районе Кыпсели, из которы…
$856,297
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Дом 6 спален в Агиа Марина, Греция
Дом 6 спален
Агиа Марина, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 350 кв.м на участке площадью 2250 кв.м. в Эгине в ра…
$399,605
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Квартира 1 спальня в Портес, Греция
Квартира 1 спальня
Портес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Продается полностью меблированная и отремонтированная квартира площадью 45 кв.м. в Portes Ae…
$142,716
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Коттедж 5 спален в Эгина, Греция
Коттедж 5 спален
Эгина, Греция
Количество спален 5
Площадь 215 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$826,496
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Grekodom Development
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Дом 3 спальни в Эгина, Греция
Дом 3 спальни
Эгина, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 370 м²
Продается качественная каменная вилла площадью 370 кв.м. в Эгине в районе Кыпсели, из которы…
$856,297
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Дом 3 спальни в Эгина, Греция
Дом 3 спальни
Эгина, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Отдельный дом площадью 168 кв.м. для продажи в Ливадии Эгины. Отличный отдельно стоящий дом …
$799,211
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Дом 4 спальни в Эгина, Греция
Дом 4 спальни
Эгина, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Продается два отдельно стоящих дома общей площадью 160 кв.м. (80 кв.м. + 80 кв.м.) на участк…
$254,017
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Дом 3 комнаты в Вафи, Греция
Дом 3 комнаты
Вафи, Греция
Число комнат 3
Площадь 270 м²
Excellent detached house at a unique price. Great opportunity! 3 levels with a lot of work a…
$334,960
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Квартира 2 комнаты в Эгина, Греция
Квартира 2 комнаты
Эгина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция Предлагаются элитные апартаменты с п…
$202,543
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Типы недвижимости в Municipality of Aegina

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Municipality of Aegina, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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