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Жилье в Municipal Unit of Dafni, Греция

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квартиры
6
7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Продается квартира площадью 139 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$480,548
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается квартира площадью 180 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$336,502
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$495,898
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Grekodom Development
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$407,344
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Продается квартира площадью 47 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$173,564
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Продается квартира площадью 97 кв.м в Афинах. Квартира расположена на шестом этаже и состоит…
$295,177
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Grekodom Development
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Студия 1 комната в Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Dafni Ymittos, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/4
Апартаменты с обслуживанием — идеальный вариант жилья для студентов, молодых специалистов, т…
$116,077
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Dafni, Греция

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