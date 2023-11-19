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Жильё в Рафина, Греция

квартиры
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дома
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31 объект найдено
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€315,000
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 72 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€340,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Четвертый э…
€740,000
Таунхаус 3 спальни в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 108 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€240,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город в Рафина, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город
Рафина, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с furnishings в Рафина, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€265,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€370,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Рафина, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€350,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€230,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€735,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Рафина, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€550,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€350,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 74 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€190,000
Таунхаус 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Рафина, Греция
Таунхаус 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рафина, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 567 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€347,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Рафина, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рафина, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€342,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Рафина, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€263,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Рафина, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Рафина, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,90 млн
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Рафина, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€2,20 млн
Коттедж 5 спален с furnishings в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 372 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€450,000
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€140,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Цена по запросу
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Рафина, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 395 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,70 млн
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Рафина, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной. …
€450,000
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Рафина, Греция
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рафина, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€890,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€320,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в Рафина, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€210,000
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Рафина, Греция
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€470,000
Коттедж 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Рафина, Греция
Коттедж 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рафина, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€990,000
Таунхаус 2 спальни с furnishings в Рафина, Греция
Таунхаус 2 спальни с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€420,000
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Рафина, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы, на …
€140,000
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