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31 объект найдено
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Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
3
1
63 м²
1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Рафина, Греция
3
1
72 м²
2/1
Продается квартира площадью 72 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€340,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Рафина, Греция
4
1
100 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Четвертый э…
€740,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Рафина, Греция
4
2
108 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 108 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€240,000
1
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город
Рафина, Греция
6
2
300 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с furnishings
Рафина, Греция
4
1
120 м²
3/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Рафина, Греция
3
1
95 м²
1/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
4
2
104 м²
2/1
Продается квартира площадью 104 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рафина, Греция
2
1
46 м²
1/1
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
3
3
93 м²
3/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€735,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
8
3
360 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 360 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
4
2
165 м²
1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рафина, Греция
3
1
74 м²
1
Продается квартира площадью 74 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€190,000
Рекомендовать
Таунхаус 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рафина, Греция
11
5
567 м²
1
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€347,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рафина, Греция
5
2
139 м²
1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€342,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Рафина, Греция
5
3
170 м²
1
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€263,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Рафина, Греция
6
3
600 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,90 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
2
2
80 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€2,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с furnishings
Рафина, Греция
6
3
372 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 372 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рафина, Греция
2
1
55 м²
2/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Рафина, Греция
3
1
70 м²
1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
7
4
395 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 395 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,70 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Рафина, Греция
5
2
225 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной. …
€450,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рафина, Греция
12
5
260 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€890,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
3
1
76 м²
1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
4
1
100 м²
1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€210,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
4
2
220 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€470,000
Рекомендовать
Коттедж 9 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Рафина, Греция
11
5
500 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€990,000
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Таунхаус 2 спальни с furnishings
Рафина, Греция
5
3
220 м²
1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€420,000
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Коттедж 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Рафина, Греция
1
120 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы, на …
€140,000
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