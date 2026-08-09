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Жилье в Рафине, Греция

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38 объектов найдено
Вилла в Рафина, Греция
Вилла
Рафина, Греция
Количество спален 5
Площадь 525 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 525 кв.м в Аттике на стадии строительства. Подвал состоит…
$2,83 млн
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Квартира в Рафина, Греция
Квартира
Рафина, Греция
Площадь 74 м²
Продается квартира площадью 74 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$342,769
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 7
Площадь 567 м²
Продается таунхаус площадью 567 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$409,706
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$720,232
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Grekodom Development
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Коттедж 8 спален в Рафина, Греция
Коттедж 8 спален
Рафина, Греция
Количество спален 8
Площадь 370 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 370 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$814,689
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Квартира 1 спальня в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня
Рафина, Греция
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$295,177
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Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Продается квартира площадью 93 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$867,821
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается таунхаус площадью 70 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
$236,142
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Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
Количество спален 5
Площадь 440 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$590,354
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Квартира 3 спальни в Рафина, Греция
Квартира 3 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 104 м²
Продается квартира площадью 104 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$413,248
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Вилла в Рафина, Греция
Вилла
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$554,933
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Вилла в Рафина, Греция
Вилла
Рафина, Греция
Количество спален 6
Площадь 386 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,42 млн
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Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$436,862
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$403,802
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Квартира 1 спальня в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня
Рафина, Греция
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$200,720
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Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Продается квартира площадью 71 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$354,213
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Коттедж 1 спальня в Рафина, Греция
Коттедж 1 спальня
Рафина, Греция
Количество спален 1
Площадь 249 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 249 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одного санузла, од…
$507,705
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Коттедж 9 спален в Рафина, Греция
Коттедж 9 спален
Рафина, Греция
Количество спален 9
Площадь 500 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$1,17 млн
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Продается таунхаус площадью 165 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$413,248
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Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
Количество спален 5
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$619,872
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$359,100
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Коттедж 4 спальни в Рафина, Греция
Коттедж 4 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванн…
$625,776
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Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$377,827
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Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$425,055
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$495,898
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Коттедж 8 спален в Рафина, Греция
Коттедж 8 спален
Рафина, Греция
Количество спален 8
Площадь 260 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$1,05 млн
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Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$968,181
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Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
Количество спален 5
Площадь 505 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$708,425
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Коттедж 1 спальня в Рафина, Греция
Коттедж 1 спальня
Рафина, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$2,60 млн
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Квартира в Рафина, Греция
Квартира
Рафина, Греция
Площадь 130 м²
Продается квартира площадью 130 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$464,687
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