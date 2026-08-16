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Жилье в Municipality of Athens, Греция

;
Афины
237
244 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Premium Premium
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 7
Проект  — Подходит под Золотую Визу и ВНЖ в Греции Описание проекта Локация: Цен…
$382,038
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Квартира в Municipality of Athens, Греция
Квартира
Municipality of Athens, Греция
Площадь 44 м²
Продается квартира площадью 44 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$310,504
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 7/7
В самом сердце Афин, в одном из самых оживленных районов в центре Афин, Гази, мы создали Urb…
$924,674
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Billion Dollar Beauties
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Это отличное инвестиционное предложение, поскольку объект соответствует требованиям программ…
$288,324
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Sideris Real Estate
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$298,276
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Квартира 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается квартира площадью 83 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$301,081
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Municipality of Athens, Греция
Таунхаус
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Восьмой эта…
$484,091
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$291,718
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Продается квартира площадью 36 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$330,598
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Meridia - это современный жилой комплекс в Пирее, предлагающий коллекцию из 47 продуманных а…
$296,532
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Meridia - это современный жилой комплекс в Пирее, предлагающий коллекцию из 47 продуманных а…
$298,858
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$288,294
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens Center: Athens - Kypseli 115 Sq.m., 3 Bedr…
$314,649
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Квартира 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продаётся квартира, этаж: подвал, в районе: Неос Космос. Площадь объекта составляет 32 кв…
$105,606
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Meridia - это современный жилой комплекс в Пирее, предлагающий коллекцию из 47 продуманных а…
$294,251
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Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Ano Kypseli near the center of Athens, floor apartment 0f 165 sq.m. 4th floor with roof on t…
$291,341
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$286,006
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/3
Очень выгодное предложение для тех, кто хочет получить «Золотую визу» и сделать надежную инв…
$289,350
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Sideris Real Estate
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$298,590
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$298,276
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Квартира 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Продается квартира площадью 79 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$306,984
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Продается квартира площадью 40 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$295,177
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Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Athens, Греция
Квартира
Municipality of Athens, Греция
Площадь 57 м²
Продается квартира площадью 57 кв.м в центральной Греции. К недвижимости относится парковочное место
$271,563
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/4
В сегменте городской недвижимости, где ключевую роль играют ликвидность и управляемость акти…
$286,454
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Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Omonia apartment 78 sq m. bright 1st floor, furnished, in excellent condition due to complet…
$233,073
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Откройте для себя Тринити, современный жилой комплекс в самом сердце Ампелокипои, один из са…
$294,807
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Имущественный код: HPS5451 - Квартира для продажи в Патисион - Ачарнон Аг. Мелетиу - Виктори…
$336,255
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Студия 1 комната в Municipality of Athens, Греция
Студия 1 комната
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/6
Athenian Horizon Residences Современные инвестиционные апартаменты в центре Афин (Koukaki…
$170,689
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Meridia - это современный жилой комплекс в Пирее, предлагающий коллекцию из 47 продуманных а…
$292,394
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Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Meridia - это современный жилой комплекс в Пирее, предлагающий коллекцию из 47 продуманных а…
$290,718
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Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

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