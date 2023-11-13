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Жильё в Municipality of Athens, Греция

Афины
1209
Каливия-Торику
54
Увы
49
Agia Marina
48
Неа-Макри
40
Limenas Markopoulou
33
Рафина
31
Лаврион
26
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2 026 объектов найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кератея, Греция
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кератея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Современный, 2х этажный дом с хорошим ремонтом и окнами ПВХ, просторной террасой и большим б…
€450,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 5
Площадь 390 м²
Этаж -1/-1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Второй этаж…
€1,40 млн
Дом 3 спальни с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€560,000
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 6
Площадь 330 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€670,000
Квартира 1 спальня с furnishings в Афины, Греция
Квартира 1 спальня с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€200,000
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в Афины, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
Афины, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Мезонет расположен в районе Пефки. Собственная терраса 40 кв.м
€545,000
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 39 кв.м в Афинах. Квартира расположена на цокольном этаже и сост…
€70,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 95 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 2
Площадь 99 м²
Этаж 5/5
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€390,000
Дом 3 спальни с парковкой в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
Дом 2 спальни в Municipality of Athens, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Продается таунхаус площадью 77 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
€310,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Property Code: HPS4315 - Apartment FOR SALE in Agia Paraskevi Agios Ioannis for €608.754 . T…
€608,754
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€165,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 103 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€260,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Ano Glyfada south of Athens, apartment of 90 sq.m. 3rd floor corner airy and bright, in very…
€455,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Афины, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
Two-bedroom apartment for sale in Kypseli area in central Athens. Fully renovated, located i…
€185,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 150 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€1,80 млн
Квартира 3 спальни в Municipality of Athens, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 175 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
€2,00 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Площадь 292 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000
Квартира 1 спальня в Municipality of Athens, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 2
Площадь 88 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 88 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€1,20 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Athens, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 4/4
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€690,000
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном в Municipality of Athens, Греция
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 7
Площадь 680 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,50 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном в Municipality of Athens, Греция
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Municipality of Athens, Греция
Комнаты 4
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€3,70 млн
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Property Code: HPS4297 - Apartment FOR SALE in Kalithea Centre for €202.000 . This 60 sq. m.…
€202,000
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Property Code: HPS4298 - Apartment FOR SALE in Kalithea Centre for €242.000 . This 69 sq. m.…
€242,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Property Code: HPS4300 - Apartment FOR SALE in Melissia Orio Vrilission for €720.000 . This …
€720,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Property Code: HPS4303 - Apartment FOR SALE in Melissia Orio Vrilission for €590.000 . This …
€590,000
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 88 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€1,20 млн
Квартира 1 спальня в Афины, Греция
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 58 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 292 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000

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