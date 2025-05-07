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Жильё в Municipality of Marathonas, Греция

Nea Makri Municipal Unit
34
Марафон
3
54 объекта найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной Втор…
$469,684
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Коттедж 1 комната в Varnavas, Греция
Коттедж 1 комната
Varnavas, Греция
Число комнат 1
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
Продается объект на стадии строительстваплощадью211кв.м . На цоколеплощадью 138,88 кв.м .рас…
$648,179
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$626,246
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,61 млн
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$344,435
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$260,936
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
$678,433
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Коттедж 4 комнаты в Като-Сулион, Греция
Коттедж 4 комнаты
Като-Сулион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 93 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$386,185
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$511,434
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Таунхаус 4 комнаты в Неа-Макри, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Макри, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 158 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$281,811
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,12 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 545 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 545 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладово…
$834,995
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 131 кв.м в Аттике. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
$287,029
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Вилла 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,06 млн
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 197 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$499,008
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Таунхаус 4 комнаты в Avra, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Avra, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 122 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$247,039
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$396,622
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$480,122
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$427,935
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$386,185
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 252 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$438,372
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$386,185
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Дом 3 комнаты в Неа-Макри, Греция
Дом 3 комнаты
Неа-Макри, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Неа Макри – зелёный район, где сосновый лес доходит до самого моря. Этот маленький курортный…
$386,040
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$208,749
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 151 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$737,171
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 406 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 406 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$469,684
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике на стадии строительства. Цокольный эт…
$699,308
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Коттедж 6 комнат в Като-Сулион, Греция
Коттедж 6 комнат
Като-Сулион, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 414 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 414 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной кладовой Пер…
$601,078
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Вилла 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
A truly unique property totaling 165 sqm, this residence offers a distinctive layout. The g…
Цена по запросу
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Коттедж 10 комнат в Марафон, Греция
Коттедж 10 комнат
Марафон, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$532,309
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с видом на море
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