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Жилье в Municipality of Nea Smyrni, Греция

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квартиры
54
дома
6
60 объектов найдено
Квартира в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Площадь 87 м²
Продается ветхое жилье, квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором э…
$201,799
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Квартира в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Площадь 73 м²
Продается квартира площадью 73 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
$265,659
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Таунхаус в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Таунхаус
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,53 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$684,811
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$212,528
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Квартира в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Площадь 820 м²
Продается квартира площадью 820 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
$2,48 млн
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TekceTekce
Квартира в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Площадь 187 м²
Продается квартира площадью 187 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
$224,335
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается квартира площадью 84 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$283,370
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Квартира в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$234,018
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Продается квартира площадью 30 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$118,071
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Nea Smyrni south f Athens Ag. Paraskevi area, very close to Anixi sq, apartment of 123 sq.m.…
$361,263
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Таунхаус в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Таунхаус
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,53 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается квартира площадью 160 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$602,161
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Квартира 4 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 4
Площадь 213 м²
Продается квартира площадью 213 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одной кладовой. …
$944,567
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Nea Smyrni - Alsos 139 Sq.m., 3 Bedrooms…
$407,878
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens South: Nea Smyrni - Agia Foteini 100 Sq.m…
$337,956
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Квартира в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Площадь 117 м²
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах
$430,959
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Продается квартира площадью 88 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$566,740
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$649,390
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Nea Smyrni center - on the central square - apartment of 144 sq.m. 3rd floor airy and bright…
$442,839
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$684,811
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Таунхаус в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Таунхаус
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,53 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Продается квартира площадью 73 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$271,563
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Продается квартира площадью 77 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$283,370
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$608,065
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Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$245,587
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens South: Nea Smyrni - Kentro 140 Sq.m., 3 Bedroom…
$431,185
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$684,811
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается квартира площадью 105 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$608,065
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Smyrni, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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