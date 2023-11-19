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Жильё в Municipality of Nea Smyrni, Греция

квартиры
8
8 объектов найдено
Квартира 2 спальни с видом на город в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€475,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€370,000
Квартира 2 спальни с видом на город в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 7/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
€475,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€345,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
Однокомнатная квартира в южных Афинах в районе Неа Смирни.  Неа Смирни - микрорайон и муниц…
€160,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2
One-bedroom apartment in Nea Smyrni area. Nea Smyrni is a neighborhood and municipality o…
€135,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
One-bedroom apartment in Southern Athens in Nea Smyrni area. Renovated in 2023, on the 2nd f…
€160,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Municipality of Nea Smyrni, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Municipality of Nea Smyrni, Греция
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€225,000
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