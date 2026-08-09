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Жилье в Каливии-Торику, Греция

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дома
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32 объекта найдено
Коттедж 1 спальня в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 1 спальня
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Коттедж состо…
$198,359
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Коттедж 6 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 6 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,30 млн
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Вилла в Каливия-Торику, Греция
Вилла
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,30 млн
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Grekodom Development
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TekceTekce
Таунхаус в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Площадь 198 м²
Продается таунхаус площадью 198 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$448,669
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Grekodom Development
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Коттедж 7 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 7 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 7
Площадь 250 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$413,248
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Таунхаус в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус
Каливия-Торику, Греция
Площадь 150 м²
Продается недостроенный таунхаус площадью 150 кв.м, двух уровней. Год строения объекта, 1995…
$259,756
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$708,425
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Коттедж 7 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 7 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 7
Площадь 290 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$625,776
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Таунхаус в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$732,039
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Вилла в Каливия-Торику, Греция
Вилла
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 6
Площадь 418 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 418 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
$1,93 млн
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Таунхаус в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Площадь 236 м²
Продается таунхаус площадью 236 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$377,827
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Коттедж в Каливия-Торику, Греция
Коттедж
Каливия-Торику, Греция
Площадь 500 м²
Продается 3-х этажный коттедж площадью 500 кв.м на земельном участке площадью 2450 кв.м в Во…
$708,425
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Квартира 2 спальни в Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$177,106
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Коттедж 3 спальни в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$767,461
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Коттедж в Каливия-Торику, Греция
Коттедж
Каливия-Торику, Греция
Площадь 360 м²
Предлагается на продажу 3-этажный коттедж на стадии строительства. Коттедж находится в ра…
Цена по запросу
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Таунхаус в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$684,811
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Таунхаус в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Площадь 277 м²
Продается таунхаус площадью 277 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$472,283
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Таунхаус в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Площадь 288 м²
Продается таунхаус площадью 288 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$501,801
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Таунхаус в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Площадь 279 м²
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
$796,565
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Коттедж 8 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 8 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 8
Площадь 428 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 428 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,48 млн
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Таунхаус в Каливия-Торику, Греция
Таунхаус
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$434,501
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Коттедж 5 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 5 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$395,537
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Коттедж 4 спальни в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 кладовых…
$826,496
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Коттедж 3 спальни в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$377,827
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Квартира 3 спальни в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Продается квартира площадью 134 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$303,442
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Коттедж 4 спальни в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 4 спальни
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$708,425
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Вилла в Каливия-Торику, Греция
Вилла
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 6
Площадь 460 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,95 млн
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Вилла в Каливия-Торику, Греция
Вилла
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
Оазис спокойствия и роскоши в сердце Анави́ссоса В самом сердце Анави́ссоса этот впеч…
$3,72 млн
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Коттедж в Каливия-Торику, Греция
Коттедж
Каливия-Торику, Греция
Площадь 165 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$404,954
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Вилла в Каливия-Торику, Греция
Вилла
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 7
Площадь 500 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,77 млн
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