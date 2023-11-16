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Жильё в Каливия-Торику, Греция

квартиры
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дома
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54 объекта найдено
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Lagonisi ДЛЯ ПРОДАЖИ Maisonette 3 спальни ( s ) 1 гостиная ( s ) 1 кухня ( s ) 1 ванная комн…
€420,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 227 м²
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
€580,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
€650,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Lagonisi FOR SALE Maisonette 3 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 2 WC Раз…
€360,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Lagonisi ДЛЯ ПРОДАЖИ Maisonette 2 спальни ( s ) 1 гостиная ( s ) 1 кухня ( s ) 1 ванная комн…
€300,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Lagonisi FOR SALE Maisonette 3 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Раз…
€260,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Lagonisi FOR SALE Вилла 3 спальни 1 гостиная (и) 1 кухня (и) 1 ванная комната (и) 1 туалет Р…
€570,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
ID: 1186 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 225 кв.м. 4 уровня. Он…
€550,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Код: 1185 - Lagonisi SOLD Maisonette общей площадью 119 кв.м. 2 уровни. Состоит из 2 Спальни…
€260,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
ID: 1184 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette общей площадью 130 кв.м. 2 уровн…
€270,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Код: 1183 - Lagonisi SOLD Недавно построенная вилла общей площадью 230 кв.м. 2 уровни. Он со…
€550,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
ID: 1182 - Lagonisi Продается недавно построенный мезонет общей площадью 108 кв.м. 2 уровня.…
€260,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Lagonisi FOR SALE Maisonette 3 спальни ( s ) 1 гостиная ( s ) 1 кухня ( s ) 1 ванная комната…
€330,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 265 м²
ID: 1180 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 265 кв.м. 4 уровни. Он…
€580,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
ID: 1179 - Lagonisi Продается недавно построенный Maisonette общей площадью 157 кв.м. 2 уров…
€380,000
Квартира 2 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 2 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
ID: 1178 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette в комплексе роскошных резиденций…
€250,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
ID: 1177 - Lagonisi Продается недавно построенный мезонет общей площадью 118 кв.м в роскошно…
€290,000
Дом 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
ID: 1176 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Отдельный дом общей площадью 215 кв.м. 4 ур…
€470,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
ID: 1175 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций обще…
€610,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
ID: 1174 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette в комплексе роскошных резиденций…
€350,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
ID: 1173 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный Maisonette в комплексе роскошных резиденций…
€250,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
ID: 1172 - Lagonisi FOR SALE недавно построенный мезонет в комплексе роскошных резиденций об…
€250,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
ID: 1171 - Lagonisi Продается недавно построенный мезонет в комплексе роскошных резиденций в…
€270,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 278 м²
ID: 1170 - Lagonisi SOLD A newly built villa in a complex of luxurious residences in Leontin…
€655,000
Вилла 3 спальни в Каливия-Торику, Греция
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
€655,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Ref: 1167 - Lagonissi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций "L…
€560,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
ID: 1168 - Lagonissi SOLD Maisonette в роскошном жилом комплексе Леонитика с прекрасным видо…
€255,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Каливия-Торику, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
ID: 1157 - Олимпийская деревня Каливия Торикоу ПРОДАЕТСЯ Вилла общей площадью 226 кв.м. 3 ур…
€370,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Каливия-Торику, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м. в Аттике. На первом этаже находятся 2 спальные …
€3,15 млн
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€220,000
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