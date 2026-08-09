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Жилье в Municipality of Kallithea, Греция

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квартиры
132
дома
7
139 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$351,132
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$299,734
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Квартира 3 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$507,705
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/5
🇷🇺 Bella Vista Golden Visa Residences — Афины, Греция Bella Vista Golden Visa Residences …
$278,658
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Квартира 3 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 3
Площадь 106 м²
Продается квартира площадью 106 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$549,030
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Grekodom Development
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Квартира 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Квартира с продуманной планировкой, современными отделочными материалами и умными дизайнерск…
$291,311
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$306,598
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$314,098
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$303,166
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 7/7
Резиденция Ривьера VI 📍Расположение: Отель расположен в привилегированном месте на Афи…
$933,000
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Billion Dollar Beauties
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$297,446
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Квартира 3 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Продается квартира площадью 102 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$448,669
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Opus Residence - это новейший жилой проект, расположенный в Каллитее, Афины, Греция, предлаг…
$293,044
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Квартира 3 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 3
Площадь 97 м²
Продается квартира площадью 97 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$401,441
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$323,579
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Квартира 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Продается квартира площадью 103 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$472,283
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$320,496
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$289,438
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$375,042
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$319,318
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$307,198
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Квартира 1 комната в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Kallithea, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
О квартире Квартира с продуманной планировкой, современными отделочными материалами и умн…
$291,311
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Откройте для себя изысканное городское убежище на бульваре, современный жилой ориентир, подн…
$378,558
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Квартира в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира
Municipality of Kallithea, Греция
Площадь 37 м²
Продается квартира площадью 37 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$346,197
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах. Квартира расположена на седьмом этаже и состои…
$318,791
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Квартира 1 спальня в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Продается квартира площадью 30 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$114,529
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 95 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$247,949
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Квартира 3 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Продается квартира площадью 102 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$407,344
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Квартира 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается квартира площадью 83 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$1,06 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Kallithea, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Kallithea, Греция
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Продается квартира площадью 98 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$366,020
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Параметры недвижимости в Municipality of Kallithea, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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