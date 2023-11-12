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Жильё в Anavissos Municipal Unit, Греция

Анависос
14
61 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€670,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Анависос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Анависос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 176 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€250,000
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,10 млн
Вилла 5 спален в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Вилла расположена на самом берегу Саронического залива и имеет потрясающий вид на море из лю…
€4,20 млн
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
€290,000
Вилла 8 спален с Spalni в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 8 спален с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 626 м²
Код недвижимости: 1574 - ПРОДАЕТСЯ 8 Спальни, Вилла общей площадью 626 кв.м, уровни 4 Лагони…
€2,00 млн
Квартира 1 спальня с Spalni в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Код недвижимости: 1503 - ПРОДАЕТСЯ отремонтированный 1 спальня, на фасаде Квартира общей пло…
€55,000
Квартира 1 спальня с Spalni в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 1 спальня с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код недвижимости: 1469 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, квартира в стороне общей площадью 50 кв.м, на …
€80,000
Квартира 4 спальни с Spalni в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 спальни с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Код недвижимости: 1400 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 4 Спальни, Мезонет общей площадью 250 кв.м, уровни 3 Ан…
€250,000
Вилла 3 спальни с Spalni в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 3 спальни с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Код недвижимости: 1328 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Вилла общей площадью 500 кв.м, уровни 3 Сарони…
€500,000
Дом 3 спальни с Spalni в Municipality of Saronikos, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Код недвижимости: 1322 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 3 спальни, Дом общей площадью 171 кв.…
€260,000
Квартира 3 спальни с Spalni в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Код недвижимости: 1254 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 3 спальни, Мезонет общей площадью 195…
€500,000
Вилла 4 спальни с Spalni в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 547 м²
Ref: 1120 - Продается вилла Anavyssou общей площадью 547 кв.м. 3 уровень на холме перед пляж…
€3,00 млн
Дом 4 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Ref: 142 - Palia Fokea-Anavissos Отдельный дом в 2 км от пляжей и магазинов Центр ANAVYSSO с…
€350,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в лак, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
лак, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€420,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
€750,000
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 750 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных, од…
€4,50 млн
Таунхаус 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный эт…
€189,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€700,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 342 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€550,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Анависос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 373 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из спальной комнат…
€1,50 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€160,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€370,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€800,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Анависос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
Комнаты 1
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
€168,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
€505,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Вилла общей площадью 240 кв. м, с 3 спальнями , 2 санузлами, гостевые апартаменты с отдельны…
€700,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€960,000
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
€250,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Анависос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 342 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€400,000

Типы недвижимости в Anavissos Municipal Unit

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Параметры недвижимости в Anavissos Municipal Unit, Греция

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с видом на горы
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