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Жильё в Vari Municipal Unit, Греция

квартиры
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дома
31
38 объектов найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Vari south of Athens Corby area, independent maisonette 251 sq.m. in excellent condition due…
€790,000
Коттедж 5 спален с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж -1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 70 sq.m. 4th floo…
€350,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 100 sq.m. 4th flo…
€500,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Varkiza south of Athens, Asirmatos Varis area, newly built maisonette of 192 sq.m. building …
€750,000
Квартира 2 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция Предлагаются квартиры с…
€1,05 млн
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Vari south of Athens, Korbi area, detached house of 223 sq.m. 3 levels (ground floor-1st & 2…
€580,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж …
€400,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€560,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Vari south of Athens Miladeza area, independent maisonette of 207 sq.m. on a plot of 200 sq.…
€550,000
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 1
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€820,000
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Vari south of Athens, Miladeza area, detached house of 350 sq.m. on a plot of 300 sq.m. exce…
€650,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€400,000
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
€1,000,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Vari, Korbi area south of Athens: ultra-luxurious corner detached house on a plot of 250 sq.…
€850,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 176 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€950,000
Вилла 5 спален с Spalni в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 спален с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 580 м²
Код недвижимости: 1470 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 5 спален, Вилла общей площадью 580 кв…
€1,80 млн
Дом 3 спальни с Spalni в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Дом 3 спальни с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Код недвижимости: 1397 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, Дом общей площадью 250 кв.м, 3 уровня Vari. Не…
€465,000
Дом 2 спальни с Spalni в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Дом 2 спальни с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Ref: 143 - Vari Detached cottage -style house with 3 Bedrooms, 1 Livingroom, 1 Kitchen, 1 Ba…
€250,000
Таунхаус 5 комнат с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 5
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
Продается великолепный таунхаус в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состоит из дв…
€750,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 485 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,60 млн
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€350,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
€680,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€850,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€660,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€1,40 млн
Коттедж 4 спальни с бассейном, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни с бассейном, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 377 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 377 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€650,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
€550,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 251 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€600,000
Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 245 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€650,000

Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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