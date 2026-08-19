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Жилье в Vari Municipal Unit, Греция

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60 объектов найдено
Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Premium Premium
Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Прекрасно отремонтированный пентхаус площадью 85 кв.м. на 4-м этаже, предлагающий потрясающи…
$635,713
НДС
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Коттедж 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одно…
$226,696
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 375 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Цена по запросу
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- East Attica: Vari-Varkiza - Asyrmatos 215 Sq.m., 4 Be…
$874,024
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$673,004
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$371,923
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$371,923
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$413,248
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 6
Площадь 370 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$14,76 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$1,89 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный этаж…
$4,84 млн
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$661,197
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 85 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
$802,882
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$2,72 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 245 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 245 кв.м в Аттике на стадии строительства. Подвал состо…
$941,901
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Коттедж 7 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 7
Площадь 485 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 485 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$2,36 млн
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$495,898
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Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$342,406
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Коттедж 5 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,30 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Продается таунхаус площадью 146 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$1,42 млн
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Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 230 м²
Продается шикарная квартира в элитном пригороде на юге Афин, в районе Вула. Квартира площадь…
$1,86 млн
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$354,213
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Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$360,116
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,65 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$1,18 млн
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Коттедж в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 520 м²
В очень красивой части Агия Марина, всего в 3 минутах езды на машине от пляжа, выставлен на …
$1,53 млн
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Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 122 м²
Продается квартира площадью 122 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,07 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$649,390
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 304 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 304 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 гостиных, 2…
$1,24 млн
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Коттедж 10 спален в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 10 спален
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 10
Площадь 320 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 320 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$944,567
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Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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