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Жильё в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

квартиры
4
дома
55
59 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 288 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$443,591
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Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$354,873
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Grekodom Development
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Коттедж 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-х этажный коттеджплощадью 500 кв.м на земельном участке площадью 2450кв.мв Восто…
$670,530
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$553,184
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
$2,91 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенныйтаунхаус площадью 150 кв.м, двух уровней. Год строения объекта, 1995.…
$245,861
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$648,179
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 174 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$417,497
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,19 млн
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,73 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$375,748
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Коттедж 1 комната в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и эстетическую…
$546,859
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Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$626,246
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Квартира 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 175 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$605,371
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$521,872
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Таунхаус 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 279 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
$704,161
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Вилла 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,68 млн
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 275 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$707,368
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 134 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$268,242
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Вилла 15 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 15 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 15
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,41 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$388,955
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Дом 4 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Каливья-Лагониси, Лагониси, Вилла Продажа, 300 кв.м., На участке 1500 кв.м., Статус объекта:…
$1,45 млн
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Таунхаус 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 277 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 277 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$417,497
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$391,404
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$349,654
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Дом 4 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Каливья-Лагониси, Лагониси, Вилла Продажа, 320 кв.м., На участке 510 кв.м., Статус объекта: …
$800,790
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Коттедж 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
$782,807
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$678,433
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$443,591
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Параметры недвижимости в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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