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Жильё в Анависос, Греция

квартиры
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дома
11
14 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Анависос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Анависос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 176 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€250,000
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
€290,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
€750,000
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 750 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 2 гостиных, од…
€4,50 млн
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€700,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Анависос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 373 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из спальной комнат…
€1,50 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€160,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Анависос, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
Комнаты 1
Площадь 227 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
€168,000
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ко…
€250,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Анависос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Анависос, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 342 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€400,000
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings в Анависос, Греция
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€850,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Анависос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€200,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Анависос, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Анависос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 370 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€265,000
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