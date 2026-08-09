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Жилье в Анависосе, Греция

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28 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Анависос, Греция
Коттедж 3 спальни
Анависос, Греция
Количество спален 3
Площадь 211 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$769,822
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Коттедж 5 спален в Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$472,283
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Таунхаус в Анависос, Греция
Таунхаус
Анависос, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается таунхаус площадью 130 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$436,862
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается квартира площадью 80 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$306,984
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Вилла в Анависос, Греция
Вилла
Анависос, Греция
Площадь 680 м²
Продается вилла площадью 680 кв.м в Аттике. Вилла имеет угловое расположение. Из окон откр…
$1,77 млн
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Коттедж 4 спальни в Анависос, Греция
Коттедж 4 спальни
Анависос, Греция
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$495,898
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Вилла в Анависос, Греция
Вилла
Анависос, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,77 млн
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Коттедж 5 спален в Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
Количество спален 5
Площадь 373 м²
Предлагается к продаже 4-этажный отдельно стоящий дом площадью 373 кв. м. в Аттике. Первый э…
$1,77 млн
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Коттедж 6 спален в Анависос, Греция
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$436,862
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Вилла в Анависос, Греция
Вилла
Анависос, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$834,072
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Коттедж 6 спален в Анависос, Греция
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
Количество спален 6
Площадь 410 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 410 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,12 млн
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Таунхаус в Анависос, Греция
Таунхаус
Анависос, Греция
Количество спален 2
Площадь 290 м²
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$247,949
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Коттедж 7 спален в Анависос, Греция
Коттедж 7 спален
Анависос, Греция
Количество спален 7
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$342,406
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Квартира 1 спальня в Анависос, Греция
Квартира 1 спальня
Анависос, Греция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Продается квартира площадью 34 кв.м в Аттике. Квартира расположена на полу-первом этаже и со…
$141,685
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Вилла в Анависос, Греция
Вилла
Анависос, Греция
Количество спален 3
Площадь 330 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
$2,36 млн
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Коттедж 4 спальни в Анависос, Греция
Коттедж 4 спальни
Анависос, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной кладовой. …
$596,258
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Квартира 2 спальни в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается квартира площадью 150 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$188,913
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Коттедж 4 спальни в Анависос, Греция
Коттедж 4 спальни
Анависос, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$779,268
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Вилла в Анависос, Греция
Вилла
Анависос, Греция
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$2,36 млн
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Коттедж 6 спален в Анависос, Греция
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
Количество спален 6
Площадь 271 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,13 млн
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Коттедж 6 спален в Анависос, Греция
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
Количество спален 6
Площадь 250 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$826,496
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Вилла в Анависос, Греция
Вилла
Анависос, Греция
Количество спален 5
Площадь 520 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 520 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,46 млн
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Коттедж 3 спальни в Анависос, Греция
Коттедж 3 спальни
Анависос, Греция
Количество спален 3
Площадь 177 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 177 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$708,425
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Вилла в Анависос, Греция
Вилла
Анависос, Греция
Количество спален 7
Площадь 750 м²
Оазис спокойствия и роскоши в сердце Анави́ссоса Добро пожаловать в недвижимость, кот…
$5,31 млн
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Коттедж 1 спальня в Анависос, Греция
Коттедж 1 спальня
Анависос, Греция
Количество спален 1
Площадь 85 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной…
$259,756
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Квартира в Анависос, Греция
Квартира
Анависос, Греция
Площадь 78 м²
Продается квартира площадью 78 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимос…
$212,528
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Вилла в Анависос, Греция
Вилла
Анависос, Греция
Количество спален 8
Площадь 480 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 7 спальных комн…
$2,36 млн
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Вилла в Анависос, Греция
Вилла
Анависос, Греция
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$2,13 млн
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