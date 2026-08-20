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Жилье в Municipality of Lavreotiki, Греция

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Municipal Unit of Keratea
13
Кератея
13
Lavreotiki Municipal Unit
9
Лаврион
7
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26 объектов найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
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Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Откройте для себя свою мечту Дом у Эгейского моря!Расположенная в 40 км от центра Афин и все…
$6,98 млн
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Квартира 3 спальни в Лаврион, Греция
Квартира 3 спальни
Лаврион, Греция
Количество спален 3
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$342,406
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Таунхаус в Лаврион, Греция
Таунхаус
Лаврион, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$613,968
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,42 млн
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Коттедж 6 спален в Кератея, Греция
Коттедж 6 спален
Кератея, Греция
Количество спален 6
Площадь 190 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$560,837
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Коттедж в Лаврион, Греция
Коттедж
Лаврион, Греция
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж находится в районе Па…
$153,492
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Лаврион, Греция
Таунхаус
Лаврион, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$295,177
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Квартира в Лаврион, Греция
Квартира
Лаврион, Греция
Площадь 320 м²
Продается квартира площадью 320 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы
$543,126
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Коттедж 1 спальня в Лаврион, Греция
Коттедж 1 спальня
Лаврион, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$157,324
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 7
Площадь 600 м²
-------------------------- Оазис роскоши в восточных пригородах Афин Добро пожалов…
$3,09 млн
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Площадь 347 м²
🏡 Роскошный каменный дом площадью 347 кв. м с панорамным видом – Кератеа Сакка В тих…
$1,24 млн
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Коттедж 4 спальни в Кератея, Греция
Коттедж 4 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$590,354
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Квартира 2 спальни в Кератея, Греция
Квартира 2 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Продается квартира площадью 112 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$336,502
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Квартира 2 спальни в Кератея, Греция
Квартира 2 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- East Attica: Keratea 90 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathrooms…
$244,727
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Коттедж 1 спальня в Лаврион, Греция
Коттедж 1 спальня
Лаврион, Греция
Количество спален 1
Площадь 87 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$366,020
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Коттедж 2 спальни в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 2 спальни
Агиос-Константинос, Греция
Количество спален 2
Площадь 152 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$472,283
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Площадь 600 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Подвал состоит из 2 спальных комнат, о…
$1,54 млн
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Таунхаус в Кератея, Греция
Таунхаус
Кератея, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$354,213
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Коттедж 5 спален в Кератея, Греция
Коттедж 5 спален
Кератея, Греция
Количество спален 5
Площадь 464 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 464 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$944,567
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 3
Площадь 330 м²
-------------------------- Оазис роскоши и спокойствия в сердце Анавиоса Добро пож…
$826,496
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Таунхаус в Кератея, Греция
Таунхаус
Кератея, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$306,984
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Коттедж 4 спальни в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 4 спальни
Агиос-Константинос, Греция
Количество спален 4
Площадь 255 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$495,898
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Квартира 2 спальни в Агиос-Константинос, Греция
Квартира 2 спальни
Агиос-Константинос, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается квартира площадью 83 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$301,081
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Коттедж 2 спальни в Кератея, Греция
Коттедж 2 спальни
Кератея, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$684,811
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Коттедж 5 спален в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 5 спален
Агиос-Константинос, Греция
Количество спален 5
Площадь 260 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$831,219
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Дом в Municipality of Lavreotiki, Греция
Дом
Municipality of Lavreotiki, Греция
Площадь 560 м²
2 высококлассных отдельно стоящих дома площадью 305 кв.м. и 260 кв.м. соответственно. Также …
$2,15 млн
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Типы недвижимости в Municipality of Lavreotiki

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Municipality of Lavreotiki, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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