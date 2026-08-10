Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Аттике, Греция

;
Афины
39
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
98
Municipality of Saronikos
57
Municipality of Glyfada
50
Показать больше
806 объектов найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
Premium Premium
Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Откройте для себя свою мечту Дом у Эгейского моря!Расположенная в 40 км от центра Афин и все…
$6,98 млн
Оставить заявку
Коттедж в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж
Municipality of Spata Artemida, Греция
Площадь 65 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$322,878
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 340 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Вилла состоит из Из окон открывает…
$1,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Таунхаус в Municipality of Oropos, Греция
Таунхаус
Municipality of Oropos, Греция
Площадь 200 м²
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$714,945
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Пеания, Греция
Таунхаус
Пеания, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$354,213
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Дом 4 спальни в Эгина, Греция
Дом 4 спальни
Эгина, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Продается отдельно стоящий дом площадью 180 кв.м. в красивом районе Сувала в Эгине, на участ…
$399,605
Оставить заявку
Коттедж 3 спальни в Municipality of Zografos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Zografos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Zografos near the center of Athens, maisonette of 86 sq.m. 4th-5th floor in good condition, …
$174,805
Оставить заявку
Таунхаус в Municipality of Alimos, Греция
Таунхаус
Municipality of Alimos, Греция
Количество спален 3
Площадь 136 м²
Продается таунхаус площадью 136 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$974,085
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$720,232
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 7 спален в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 7
Площадь 430 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$791,075
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$708,425
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 8 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 8 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 8
Площадь 428 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 428 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,48 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Каливия-Торику, Греция
Вилла
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
Оазис спокойствия и роскоши в сердце Анави́ссоса В самом сердце Анави́ссоса этот впеч…
$3,72 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 275 м²
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$779,268
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$557,294
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж в Марафон, Греция
Коттедж
Марафон, Греция
Площадь 184 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 184 кв.м в Аттике. -----------------------------…
$678,907
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Municipality of Chaidari, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Chaidari, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens West: Chaidari - 138 Sq.m., 3 Bedrooms, 1 Bath…
$477,800
Оставить заявку
Коттедж 3 спальни в Municipality of Pallini, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 3
Площадь 400 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,30 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 7 спален в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 7 спален
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 7
Площадь 500 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$1,48 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Glyfada, Греция
Таунхаус
Municipality of Glyfada, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$661,197
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m., 3 Bedroo…
$740,007
Оставить заявку
Коттедж 6 спален в Рафина, Греция
Коттедж 6 спален
Рафина, Греция
Количество спален 6
Площадь 175 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$531,319
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$708,425
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 6 спален в Кератея, Греция
Коттедж 6 спален
Кератея, Греция
Количество спален 6
Площадь 190 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$560,837
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Таунхаус
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 163 м²
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$940,374
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 11 спален в периферия Аттика, Греция
Коттедж 11 спален
периферия Аттика, Греция
Количество спален 11
Площадь 504 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 504 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
$448,669
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Продается таунхаус площадью 430 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Первый этаж…
$2,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 2 спальни в Municipality of Marathonas, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$779,268
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 5 спален в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 5
Площадь 275 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 275 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$767,461
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Коттедж 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Voula south of Athens, Dikigorika area, house of 60sq.m. on a plot of 700 sq.m. ground floor…
$221,419
Оставить заявку

Типы недвижимости в Аттике

виллы
коттеджи
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Аттике, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти