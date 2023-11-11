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1 293 объекта найдено
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кератея, Греция
4
2
150 м²
2
Современный, 2х этажный дом с хорошим ремонтом и окнами ПВХ, просторной террасой и большим б…
€450,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
периферия Аттика, Греция
5
4
390 м²
-1/1
Продается таунхаус площадью 390 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Второй этаж…
€1,40 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
периферия Аттика, Греция
4
2
156 м²
1
Продается таунхаус площадью 156 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€560,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
3
230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Municipality of Athens, Греция
3
77 м²
Продается таунхаус площадью 77 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
€310,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
5
3
230 м²
1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€1,15 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
3
1
189 м²
1
Продается таунхаус площадью 189 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€200,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
3
292 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с бассейном
Municipality of Athens, Греция
7
680 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Municipality of Athens, Греция
4
360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€3,70 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
360 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€3,70 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном
периферия Аттика, Греция
7
4
680 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
4
3
292 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 292 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€530,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
5
317 м²
2/2
Продается таунхаус площадью 317 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€2,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
5
220 м²
1/4
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€320,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Афины, Греция
5
3
317 м²
2/1
Продается таунхаус площадью 317 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€2,50 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
4
100 м²
4/4
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Четвертый э…
€740,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Рафина, Греция
4
1
100 м²
4/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Четвертый э…
€740,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
€1,000,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
6
184 м²
6/6
Продается таунхаус площадью 184 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€950,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
6
221 м²
6/6
Продается таунхаус площадью 221 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,15 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном
Municipality of Athens, Греция
5
195 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€950,000
Рекомендовать
Дом 4 комнаты с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
4
2
380 м²
Отдельно стоящий дом на большом участке. Отличная позиция в Дионисе. Тихий район, одно из лу…
€600,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
5
450 м²
-1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
Афины, Греция
4
2
101 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 101 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€450,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море
Неа-Макри, Греция
3
1
96 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€340,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Аэтос, Греция
8
4
183 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
€370,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
5
4
224 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 224 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Цена по запросу
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном
Афины, Греция
5
4
195 м²
1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€950,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
6
4
221 м²
6/1
Продается таунхаус площадью 221 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€1,15 млн
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