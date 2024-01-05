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Жильё в Municipality of Saronikos, Греция

Anavissos Municipal Unit
76
Saronida Municipal Unit
4
Saronis
4
93 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 93 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж …
€355,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Этаж 2/1
€320,000
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€670,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 189 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€200,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€2,10 млн
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 176 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€250,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€350,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€620,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€375,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Площадь 237 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 237 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
€450,000
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 78 кв.м в Аттике. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€180,000
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Grekodom Development
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Таунхаус 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 5 комнат с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€320,000
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,10 млн
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Коттедж 3 спальни с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€550,000
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Вилла 5 спален в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Вилла расположена на самом берегу Саронического залива и имеет потрясающий вид на море из лю…
€4,20 млн
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Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 212 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 212 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€400,000
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Таунхаус 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 139 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 139 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€148,000
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Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
€290,000
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Grekodom Development
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Вилла 8 спален в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 8 спален
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 626 м²
Код недвижимости: 1574 - ПРОДАЕТСЯ 8 Спальни, Вилла общей площадью 626 кв.м, уровни 4 Лагони…
€2,00 млн
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Квартира 1 спальня в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Код недвижимости: 1503 - ПРОДАЕТСЯ отремонтированный 1 спальня, на фасаде Квартира общей пло…
€55,000
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Квартира 1 спальня в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Код недвижимости: 1469 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, квартира в стороне общей площадью 50 кв.м, на …
€80,000
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Квартира 4 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Код недвижимости: 1400 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 4 Спальни, Мезонет общей площадью 250 кв.м, уровни 3 Ан…
€250,000
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Вилла 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Код недвижимости: 1328 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Вилла общей площадью 500 кв.м, уровни 3 Сарони…
€500,000
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Дом 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Дом 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Код недвижимости: 1322 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 3 спальни, Дом общей площадью 171 кв.…
€260,000
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Квартира 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Код недвижимости: 1254 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 3 спальни, Мезонет общей площадью 195…
€500,000
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Вилла 4 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 547 м²
Ref: 1120 - Продается вилла Anavyssou общей площадью 547 кв.м. 3 уровень на холме перед пляж…
€3,00 млн
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Дом 4 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Дом 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Ref: 142 - Palia Fokea-Anavissos Отдельный дом в 2 км от пляжей и магазинов Центр ANAVYSSO с…
€350,000
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Квартира 4 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 175 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€580,000
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Grekodom Development
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Коттедж 4 спальни в лак, Греция
Коттедж 4 спальни
лак, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€420,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
€750,000
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Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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