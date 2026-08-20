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Жилье в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

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Limenas Markopoulou
23
Маркопулон
11
34 объекта найдено
Коттедж в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж
Limenas Markopoulou, Греция
Площадь 110 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$274,216
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается таунхаус площадью 170 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$507,705
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$472,283
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Квартира 2 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Квартира 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Продается квартира площадью 78 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена н…
$301,081
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Коттедж 5 спален в Маркопулон, Греция
Коттедж 5 спален
Маркопулон, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$277,467
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$850,110
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TekceTekce
Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Площадь 950 м²
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
$2,60 млн
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Таунхаус в Маркопулон, Греция
Таунхаус
Маркопулон, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$212,528
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,53 млн
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Коттедж 4 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 4 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$619,872
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Площадь 132 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 132 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$925,477
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Коттедж 5 спален в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 5 спален
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 5
Площадь 340 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,18 млн
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Вилла в Маркопулон, Греция
Вилла
Маркопулон, Греция
Количество спален 4
Площадь 385 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 385 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
$708,425
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 5
Площадь 290 м²
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$472,283
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$377,827
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Квартира в Маркопулон, Греция
Квартира
Маркопулон, Греция
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$316,362
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Коттедж 5 спален в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 5 спален
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$1,65 млн
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Коттедж 4 спальни в Маркопулон, Греция
Коттедж 4 спальни
Маркопулон, Греция
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$920,953
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Коттедж в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж
Limenas Markopoulou, Греция
Площадь 276 м²
Коттедж находится в районе Порто Рафти. Состоит из 3-х этажей. Есть возможнотсь разделит…
$306,984
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается таунхаус площадью 80 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
Цена по запросу
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Квартира в Маркопулон, Греция
Квартира
Маркопулон, Греция
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена н…
$322,221
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Таунхаус в Limenas Markopoulou, Греция
Таунхаус
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 210 м²
Продается таунхаус площадью 210 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$519,512
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Вилла в Маркопулон, Греция
Вилла
Маркопулон, Греция
Площадь 220 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$971,180
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Коттедж в Маркопулон, Греция
Коттедж
Маркопулон, Греция
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$439,887
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Коттедж 3 спальни в Маркопулон, Греция
Коттедж 3 спальни
Маркопулон, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$247,949
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Коттедж 3 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 3 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$230,238
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Квартира 2 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Квартира 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$212,528
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Квартира в Маркопулон, Греция
Квартира
Маркопулон, Греция
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$304,645
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Коттедж 2 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Коттедж 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 134 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 134 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$495,074
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Коттедж в Маркопулон, Греция
Коттедж
Маркопулон, Греция
Площадь 201 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 201 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$548,431
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Типы недвижимости в Municipality of Markopoulo Mesogaias

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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