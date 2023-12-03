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Жильё в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

дома
3
3 объекта найдено
Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция
Комнаты 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
€235,000
в месяц
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
€295,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 262 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€330,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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