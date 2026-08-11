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Жилье в Municipal Unit of Elliniko, Греция

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квартиры
66
дома
6
72 объекта найдено
Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 81 м²
Продается квартира площадью 81 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$518,911
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м в Афинах. Квартира расположена на одиннадцатом этаже и с…
$113,387
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Продается квартира площадью 98 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$377,827
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 4
Площадь 163 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 163 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$212,528
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$295,177
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 85 м²
Продается квартира площадью 85 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$118,071
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Продается квартира площадью 58 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$295,177
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$194,817
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Продается квартира площадью 55 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$129,878
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Продается квартира площадью 28 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$129,878
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$177,106
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Продается квартира площадью 68 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$472,283
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 51 м²
Продается квартира площадью 51 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на город. У объекта …
$318,791
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$100,360
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается квартира площадью 72 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$188,913
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 36 м²
Продается квартира площадью 36 кв.м в Афинах. Квартира расположена на восьмом этаже и состои…
$165,299
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Таунхаус в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Продается таунхаус площадью 145 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
$401,441
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Таунхаус в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Таунхаус
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$560,837
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Продается квартира площадью 45 кв.м в Афинах. Квартира расположена на полу-первом этаже и со…
$173,564
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Квартира 1 спальня в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Продается квартира площадью 44 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$80,720
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Квартира 3 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Elliniko south of Athens Sourmena area, apartment of 100 sq.m. raised ground floor, in very …
$407,878
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$183,010
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 56 м²
Продается квартира площадью 56 кв.м в центральной Греции
Цена по запросу
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 50 м²
Продается ветхое жилье, квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором э…
$93,030
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Коттедж в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 215 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$354,195
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$177,106
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
----------------------------------------------- Квартира 80 м² на продажу | Площадь Вик…
$113,114
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
$200,720
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Квартира в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Площадь 95 м²
Продается квартира площадью 95 кв.м в Афинах
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$395,537
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Elliniko, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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