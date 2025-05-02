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Жильё в Pallini Municipal Unit, Греция

квартиры
146
дома
516
671 объект найдено
Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Добро пожаловать в Палиури/Агайя Парескеви, великолепный зеленый город с этим замечательным …
$250,241
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Дом 4 спальни в Неа-Скиони, Греция
Дом 4 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Эта мезонетта расположена в деревне Неа Скиони на расстоянии 350 метров от пляжа. Мезонет ра…
$336,211
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Вилла 10 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 10 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Количество этажей 3
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение - Пефкохори (первая от моря)   Исключительная вилла на …
$2,01 млн
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Stegi Real Estate
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Вилла 6 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 6 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$1,12 млн
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Grekodom Development
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Дом 2 спальни в Ханиотис, Греция
Дом 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Полностью меблированный современный мезонет расположен в популярной курортной деревне, котор…
$451,290
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Квартира 4 комнаты в Полихроно, Греция
Квартира 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Квартира расположена в одном из самых популярных поселков полуострова Кассандра, где в летни…
$143,331
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Stegi Real Estate
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Квартира 2 спальни в Полихроно, Греция
Квартира 2 спальни
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Если вы ищете летний дом и любите жить рядом с пляжем, то это для вас. Дом предлагает 60 кв.…
$149,394
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающий дом площадью 120 м2 на продажу в Кассандре, Халкидики, построенный с использован…
$539,850
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
An authentic quality of life. This can be found in these brand new  4  bedroom villas (170 m…
$693,495
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Дом 4 спальни в Пефкохори, Греция
Дом 4 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошные дома расположены в пригороде популярного туристического поселка Пефкохори в 850 ме…
$958,990
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Коттедж 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 440 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
$817,954
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 6 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
$614,652
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Grekodom Development
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Superb retreat boasting modern architecture ideal for your summer vacation!! Exquisite villa…
$744,337
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Вилла в Полихроно, Греция
Вилла
Полихроно, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Код недвижимости: 3-1041 - Вилла на продажу в Паллини Полихроно для € 1.500.000 . Это 350 кв…
$1,67 млн
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Дуплекс 7 комнат в Полихроно, Греция
Дуплекс 7 комнат
Полихроно, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА Трехэтажный мезонет на возвышении с фантастическим видом на море…
$259,341
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Stegi Real Estate
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Роскошь ждет вас в этой новой квартире, которая будет готова к апрелю 2024 года, включая 63 …
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$838,162
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Grekodom Development
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Дом 7 комнат в Ханиотис, Греция
Дом 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Площадь 200 м²
For sale a 3-storey house of 200 m² in Chanioti. Продаётся трёхуровневый дом площадью 200…
$595,189
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Дом 2 спальни в Палиури, Греция
Дом 2 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этот дом расположен в пригороде поселка Палиури в комплексе Эв Зин в 5 км от пляжа. Комплекс…
$253,850
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Дом 8 комнат в Ханиотис, Греция
Дом 8 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 635 м²
Количество этажей 2
Площадь – 135m2 + 7м2 кладовая Характеристики      Гостиная-кухня 3 Спальни 1 Ванна…
$341,930
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Stegi Real Estate
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Дом 3 спальни в Полихроно, Греция
Дом 3 спальни
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Код недвижимости: HPS5291 - Дом НА ПРОДАЖУ в Pallini Polichrono за € 700.000 . Этот меблиров…
$735,432
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Вилла в Неа-Скиони, Греция
Вилла
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
This is one of the finest beachfront offers on the market, home with 70 sq meters on one flo…
$324,921
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Код объекта: HPS5443-ВиллаПРОДАЕТСЯвПаллиниПефкохориза€1.100.000.Этавиллаплощадью200кв.м.сос…
$1,14 млн
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Таунхаус 3 комнаты в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$184,396
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Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Пефкохори, Греция
Квартира 1 спальня
Пефкохори, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Роскошь ждет вас в этом построенном по индивидуальному заказу здании с пентхаусом в стиле Ex…
$156,541
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Дом 2 спальни в Неа-Скиони, Греция
Дом 2 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Эти апартаменты расположены в деревне Неа Скиони, всего в 30 метрах от пляжа. Строительство …
$223,388
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Вилла в Пефкохори, Греция
Вилла
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Деревенская вилла на заказ, всего в 150 метрах и в 2 минутах ходьбы от потрясающего песчаног…
$785,308
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Таунхаус 3 комнаты в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Агия Параскеви, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
$279,387
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Grekodom Development
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Вилла в Агия Параскеви, Греция
Вилла
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Код собственности: HPS5365 - Вилла для продажи в Паллини Агиа Параскеви за €550 000. Эта 120…
$622,007
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
This spectacular showcase property offers multiple and flexible life choices, the home is  1…
$239,236
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Параметры недвижимости в Pallini Municipal Unit, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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