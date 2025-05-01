Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Peristeri
  4. Жилая

Жильё в Municipality of Peristeri, Греция

квартиры
17
дома
12
29 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 118 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$234,610
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Peristeri - 85 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathr…
$124,536
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция рядом со станцией метро и центром Перистериона, Греция Предлагаются кварти…
$231,785
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Peristeri - 42 Sq.m., 1 Bedrooms, 1 Bathr…
$81,514
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$301,738
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$135,609
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 102 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$692,881
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$357,616
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Peristeri - 67 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
$135,857
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Peristeri, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$647,121
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$125,249
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Многоуровневые квартиры 7 комнат в Municipality of Peristeri, Греция
Многоуровневые квартиры 7 комнат
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Newly built apartment building in Peristeri First Maisonette. 5th-6th floor maisonette o…
$379,978
Оставить заявку
Пентхаус 5 комнат в Municipality of Peristeri, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/6
Данный роскошный пентхаус, расположенный в сердце района Перистери западной часи Афин, предл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в спокойном районе Перистерион, Греция Предлагаются квартиры с балконами. …
$280,877
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Peristeri - 61 Sq.m., 1 Bedrooms, 1…
$119,147
Оставить заявку
Коттедж 3 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - Lofos Axiomatikon 412 …
$512,220
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Peristeri - Lofos Axiomatikon 73 Sq.m., 2…
$132,461
Оставить заявку
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 113 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$424,669
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$284,975
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция рядом с центром Перистериона, Греция Предлагаются квартиры с балконами. Не…
$277,132
Оставить заявку
Коттедж 8 комнат в Municipality of Peristeri, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 51 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$201,159
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Peristeri - 60 Sq.m., 2 Bedrooms, Gr…
$152,839
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 73 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$324,089
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 78 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$312,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 53 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$217,922
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Дом 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Светлая, просторная квартира в хорошем состоянии для семейного проживания в идеальном месте …
$82,795
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
$495,778
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$208,749
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Municipality of Peristeri, Греция

с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти