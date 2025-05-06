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Квартиры в Неа-Перамосе, Греция

однокомнатные
7
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42 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction 79 sq m luxury maisonette, 2 levels. It…
$252,367
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction 84sq.m. luxury Maisonette, two levels, …
$262,883
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: 80 sq.m maisonette for sale under construction. 2 levels with attic…
$231,337
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale is a 119 sq.m. luxury maisonette under construction on 4 l…
$273,398
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction 43sq.m. luxury apartment on the 1st flo…
$136,699
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде Кавалы. Квартира расположена на втором этаж…
$260,532
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction Maisonette 90 sq.m. on 2 levels of 45 s…
$194,533
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction Maisonette 72sq.m. on two levels. It co…
$180,829
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction Maisonette 76 sq.m. which is located on…
$241,106
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Apartment for sale in Nea Peramos, Eleitheres of Kavala Prefecture for 200.000€ (Listing No …
$210,306
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Eleftheres, Nea Peramos: newly built apartment for sale 40 sq.m. facade on the ground floor.…
$120,926
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction ground floor Apartment 50 sq.m. It cons…
$141,957
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 42 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$134,106
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Eleftheres, Nea Peramos: 100 sq.m maisonette for sale under construction. 2 levels. Downstai…
$205,048
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Квартира 6 комнат в Неа-Перамос, Греция
Квартира 6 комнат
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 3
4-этажное здание на продажу 475 кв.м с 6 квартирами строительство 2007 года необитаемым. Еди…
$806,845
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction Maisonette 77sq.m. facade 2 levels. It …
$186,608
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction 100 sq.m. luxury maisonette, two levels…
$241,852
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: Newly built Maisonette 78 sq.m. for sale. of luxurious construction…
$168,245
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction apartment of 48 sq.m. facade on the gro…
$120,746
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена н…
$150,869
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction 65 sq.m. luxury maisonette on 2 levels …
$173,502
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction Maisonette 63sq.m. on 2 levels. It cons…
$158,911
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction Maisonette 66sq.m. facade 2 levels. It …
$175,631
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction Maisonette 77sq.m. facade on the ground…
$186,608
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 3
Eleftheres, Nea Peramos: 116 sq.m. apartment for sale, located on the 3rd floor of a buildin…
$241,852
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction apartment - Maisonette 73 sq.m. facade …
$173,502
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 42 кв.м в Кавале на стадии строительства. Квартира расположена н…
$147,247
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 48 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$139,078
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction semi-basement Apartment 50 sq.m. It con…
$92,250
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: Maisonette for sale 100 sq.m. facade on the 1st floor of 2 levels. …
$265,767
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