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Квартиры в Paggaio Municipality, Греция

Неа-Перамос
42
Элефтеруполис
3
Квартира Удалить
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75 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Палеохори, Греция
Квартира 2 комнаты
Палеохори, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1
Продается квартира в Палеохори, Паггайо префектуры Кавала, за 33 000 € (Листинг № LA142). Ещ…
$34,579
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 2
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction 79 sq m luxury maisonette, 2 levels. It…
$252,367
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction 84sq.m. luxury Maisonette, two levels, …
$262,883
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Квартира 10 комнат в Фолия, Греция
Квартира 10 комнат
Фолия, Греция
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
Этаж 2
Продается комплекс из 10 квартир в Миртофитосе, Кавала, 70 кв.м. каждый в 5 зданиях и 6000 к…
$2,10 млн
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: 80 sq.m maisonette for sale under construction. 2 levels with attic…
$231,337
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale is a 119 sq.m. luxury maisonette under construction on 4 l…
$273,398
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction 43sq.m. luxury apartment on the 1st flo…
$136,699
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Квартира 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Квартира 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$134,788
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Квартира 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Квартира 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Продается квартира площадью 78 кв.м в пригороде Кавалы. Квартира расположена на первом этаже…
$189,221
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
Продается квартира площадью 112 кв.м в пригороде Кавалы. Квартира расположена на втором этаж…
$260,532
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Продается квартира площадью 54 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$206,890
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction Maisonette 90 sq.m. on 2 levels of 45 s…
$194,533
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction Maisonette 72sq.m. on two levels. It co…
$180,829
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction Maisonette 76 sq.m. which is located on…
$241,106
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Квартира 3 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Apartment for sale in Nea Peramos, Eleitheres of Kavala Prefecture for 200.000€ (Listing No …
$210,306
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Квартира 2 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Iraklitsa: Apartment for sale 50 sq.m. on the 1st floor. It consists of 2 be…
$157,730
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Студия 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Студия 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Eleftheres, Nea Peramos: newly built apartment for sale 40 sq.m. facade on the ground floor.…
$120,926
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Квартира 1 комната в Неа-Перамос, Греция
Квартира 1 комната
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction ground floor Apartment 50 sq.m. It cons…
$141,957
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Квартира 1 комната в Неа Ираклица, Греция
Квартира 1 комната
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2
Ελευθερές, Νέα Ηρακλείτσα: Πωλείται  Διαμέρισμα 53τ.μ. που βρίσκεται στον 2ο όροφο οικοδομής…
$215,564
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Квартира в Paggaio Municipality, Греция
Квартира
Paggaio Municipality, Греция
Площадь 340 м²
Eleftheroupoli, : For sale in Akrovouni, Building of 340 sq m. consisting of two apartments …
$210,306
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 42 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$134,106
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Квартира 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Квартира 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 2
Продается квартира площадью 67 кв.м в пригороде Кавалы
$152,179
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Квартира 2 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Квартира 2 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 45 кв.м в пригороде Кавалы. Квартира расположена на третьем этаж…
$99,641
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Квартира 2 комнаты в Георгиани, Греция
Квартира 2 комнаты
Георгиани, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Pangaio, Georgiani: In a two-story building, a bright ground floor apartment of 100 sq.m. is…
$63,092
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Квартира 3 комнаты в Неа Ираклица, Греция
Квартира 3 комнаты
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Eleftheres, Nea Iraklitsa: For sale under construction Maisonette 89 sq.m. on 2 levels 150 m…
$336,490
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Eleftheres, Nea Peramos: 100 sq.m maisonette for sale under construction. 2 levels. Downstai…
$205,048
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Квартира 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Квартира 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 65 кв.м в пригороде Кавалы. Квартира расположена на третьем этаж…
$175,579
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Квартира 6 комнат в Неа-Перамос, Греция
Квартира 6 комнат
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 3
4-этажное здание на продажу 475 кв.м с 6 квартирами строительство 2007 года необитаемым. Еди…
$806,845
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Квартира 3 комнаты в Paggaio Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Paggaio Municipality, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 79 м²
Eleftheres, Nea Iraklitsa: For sale under construction Maisonette 79 sq.m. on 2 levels 150 m…
$294,428
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Квартира 2 комнаты в Неа-Перамос, Греция
Квартира 2 комнаты
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 1
Eleftheres, Nea Peramos: For sale under construction Maisonette 77sq.m. facade 2 levels. It …
$186,608
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Типы недвижимости в Paggaio Municipality

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