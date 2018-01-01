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Aphrodite Hills

Кипр, 3, Aphrodite Avenue, Kouklia 8509, P.O. Box 62769 8072 Paphos, Cyprus (Кипр)
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Aphrodite Hills
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2002
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.aphroditehillsrealty.com/ru
О застройщике

 

Расположенный в сердце Средиземного моря, на неповторимом Кипре, курорт Афродита Хиллс просто создан, чтобы зачаровывать неповторимой красотой.

Курорт расположен на историческом холме, с которого открывается сверкающий горизонт бесконечного Средиземного моря. Согласно древнегреческим мифам это то самое место, где родилась богиня любви, Афродита.

 

Курорт Афродита Хиллс – это полностью интегрированный 5-звёздочный курорт европейского уровня, где гармонично сочетаются самые разные виды отдыха и элитная комфортабельная недвижимость. Виллы и апартаменты курорта – это возможность приобрести элитное жильё в паре шагов от чемпионского поля для гольфа и богатой инфраструктуры 5-звёздочного отеля.

 

 

 

Новостройки
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Dionysus Greens
Dionysus Greens
Kouklia, Кипр
от € 530,000
129–364 м² 3 квартиры
Сдача в: 2023
Застройщик: Aphrodite Hills

Элитные виллы

Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природных ландшафтов.

Безупречное внимание к деталям и использование строительных и отделочных материалов, включая мрамор и кориан, являются отличительной чертой объектов недвижимости «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров.

Дополнительный комфорт создается благодаря использованию современных технологий отопления и обогрева полов, кондиционирования воздуха, систем автоматизации дома (умный дом), а также систем безопасности и ирригации сада. На цокольном этаже находится кладовая, туалет, а также просторное помещение со световым колодцем, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты.

Каждая вилла имеет большой сад и частный бассейн с переливом, а также летнюю кухню и зону барбекю.

Poseidon Grand Villas
Poseidon Grand Villas
Kouklia, Кипр
от € 2,198,000
318 м² 3 квартиры
Сдача в: 2020
Застройщик: Aphrodite Hills

Новый проект «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море.

Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступности от поля для игры в гольф и всей инфраструктуры курорта. Виллы «Посейдон» находятся в одном из самых красивых мест курорта, рядом с 8-й и 9-й лунками гольф поля.

Мраморные и паркетные полы, современные кухни в итальянском стиле с кориановыми столешницами и ванные комнаты с мраморной отделкой дополняются неотъемлемыми элементами современно современного образа жизни, такими как подогрев полов, системы кондиционирования и безопасности, автоматический полив сада и частный бассейн.

Все виллы имеют частные бассейны «инфинити» размером 5 × 10м., кухни в итальянском стиле со встроенной техникой из нержавеющей стали, ванные комнаты с мраморной отделкой, а также мраморные и паркетные полы.

Виллы оснащены скрытой системой кондиционирования и выводами для установки систем подогрева полов.

На цокольном этаже находится подсобное помещение, кладовая, душевая комната, а также дополнительное пространство, которое может быть использовано в качестве спальни, детской или игровой комнаты.

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Двойные двери ведут в просторную прихожую с удобным гардеробом и широкой лестницей, по которой можно подняться на второй этаж.

Далее следует гостиная с панорамными окнами и выход на веранду, откуда открывается захватывающий вид на море и ландшафтные сады.

Большая столовая также имеет выход на отдельную крытую веранду. Кухня открытой планировки полностью оборудована современной техникой. С веранды спальной комнаты открывается великолепный вид на море.

ВТОРОЙ ЭТАЖ

Просторный коридор второго этажа ведет в роскошную главную спальню c панорамными окнами. Просторная терраса в полной мере позволяет насладиться непревзойденными кипрскими закатами и рассветами.

Большая ванная комната оборудована гидромассажной ванной, душевой кабиной с ливневым душем и гидромассажными панелями, а также двумя раковинами.

Две дополнительные спальни с просторными смежными ванными завершают планировку второго этажа. Одна из спален имеет выход на террасу с видом на море.

Цена указана без учета НДС.

Наши агенты на Кипре
Алена Кузнецова
Алена Кузнецова
6 объектов
Другие застройщики
ARISTO Developers Ltd.

За более чем 40 лет Aristo Developers зарекомендовала себя как один из крупнейших ведущих и отмеченных наградами застройщиков Кипрской недвижимости и предпочтительный партнер для приобретения жилой и коммерческой недвижимости на острове.

Будучи первым девелопером недвижимости, который владеет и строит гольф-курорты, учебные заведения, торговые центры и аквапарки на Кипре, Aristo Developers стремится возглавить будущее рынка недвижимости Кипра.

Elysia Park

Идеальное сочетание домашнего стиля жизни и роскоши курортных удобств для тех, кто находится в поисках большей независимости. Elysia Park предлагает широкий выбор вариантов жилья на любой вкус: от студий люкс до роскошных пентхаусов с тремя спальнями и всеми удобствами, включая бассейны в виде лагуны, тренажерный зал и оздоровительный центр. Отель расположен в самом центре Като Пафоса, поэтому вы сможете легко добраться до основных достопримечательностей Пафоса, а также песчаных пляжей, мест археологических раскопок в гавани Пафоса, ресторанов, баров и торгового центра Kings Avenue.

Domaland properties LTD

Domaland Properties Ltd была основана в 2012 году и сегодня является одним из самых известных застройщиков Лимассола. Наша динамичная и новаторская, а также страстная приверженность, создает и обеспечивает великолепно спроектированную недвижимость в прекрасных местах по всему Кипру. Наше портфолио недвижимости отражает желания широкого круга покупателей жилья, от средних до крупных, с акцентом на двух- и трёх-комнатные квартиры в центре Лимассола. Наша безупречная рабочая этика и наше стремление к удовлетворению потребностей клиентов позволили нам продвигать наш бизнес вперед, налаживая прочные, долгосрочные отношения с нашими клиентами и деловыми партнерами.

HKCY Properties

О КОМПАНИИ

Наша цель – предлагать эксклюзивные экспертные решения, в которых сочетаются качество, безупречная отделка и инновации.

Мы стремимся объединить наш опыт в области архитектуры с приверженностью самым строгим стандартам в сфере строительства и безопасности. В результате мы можем гарантировать первоклассное качество постройки. Это именно то, чего ожидают клиенты, которые желают инвестировать в расширение своего портфеля недвижимости.

На протяжении всего пути превращения из небольшого бизнеса в крупную известную компанию, которой мы являемся сегодня, мы делали ставки на главное: качество и внимание к деталям.

Cyfield Group

Cyfield — подрядчик класса А любых проектов в области строительства и инфраструктуры. Кроме того, Cyfield является экспертом по строительству жилых и коммерческих высотных зданий в нескольких странах. Мы стали первой девелоперской компанией, поэтому мы непрерывно определяем архитектурные тенденции, внедряем новые технологии и предлагаем качественные строительные услуги и клиентское обслуживание. Последние несколько лет мы самостоятельно производим электроэнергию. Сначала мы установили солнечные электростанции, а недавно разработали и построили первую частную теплоэлектростанцию на Кипре, что, возможно, стало одним из крупнейших частных проектов на острове. Наши высококвалифицированные и опытные специалисты обеспечивают комплексную структуру нашей компании на всех ее уровнях. Новейшее оборудование и вспомогательные подразделения позволяют модернизировать и оптимизировать нашу деятельность, гарантируя надлежащее исполнение проектов в соответствии со строгими нормативами и стандартами качества.

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