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DOM Real Estate

Кипр, Demetry Psatha 24, Agios Athanasios 4102, Limassol, Cyprus
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DOM Real Estate
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2014
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Веб-сайт
Веб-сайт
dom.com.cy
Описание

Dom Real Estate – уникальный проект в сфере недвижимости на Кипре. Это открытая, актуальная и удобная база недвижимости. Наша цель – сделать рынок недвижимости Кипра максимально прозрачным, предельно понятным и открытым для всех его участников. А также обеспечить покупателей и арендаторов, владельцев недвижимости и управляющие компании реально работающим инструментом с массой возможностей и преимуществ.

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В нашей компании (APL Alexander Real Estate Ltd) также существует риэлторский отдел, который занимается подбором недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках по всему острову (в том числе коммерческой недвижимости: отели, офисы, земельные участки и т.д.), арендой (летняя аренда и аренда на долгосрочный период). (Риэлторы). Лицензия №246/Е

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