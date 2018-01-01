DOM Real Estate
Кипр, Demetry Psatha 24, Agios Athanasios 4102, Limassol, Cyprus
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2014
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Описание
Dom Real Estate – уникальный проект в сфере недвижимости на Кипре. Это открытая, актуальная и удобная база недвижимости. Наша цель – сделать рынок недвижимости Кипра максимально прозрачным, предельно понятным и открытым для всех его участников. А также обеспечить покупателей и арендаторов, владельцев недвижимости и управляющие компании реально работающим инструментом с массой возможностей и преимуществ.
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